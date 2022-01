विराट कोहली फिर हुए आग बबूला, अपने खास प्लेयर को स्लेज करने पर इस बल्लेबाज को सिखाया सबक

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के टेस्ट कैप्टन विराट कोहली (Virat Kohli) के एग्रेसिव नेचर से हर कोई वाकिफ है. वो अपने प्लेयर्स के खिलाफ विरोधी टीम की साजिश को वो जरा भी बर्दाश्त नहीं करते और अक्सर माकूल जवाब भी देते हैं.

विराट कोहली (Virat Kohli) का यही एटीट्यूड केपटाउन (Cape Town) के न्यूलैंड्स (Newlands) मैदान में भी देखने को मिला जब दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के बल्लेबाज रासी वान डार डुसेन (Rassie van der Dussen) ने भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को स्लेज करने की कोशिश की.

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) की दूसरी पारी के दौरान जब मोहम्मद शमी ने 37वें ओवर की पहली गेंद फेंकी तो बॉल स्ट्राइक पर मौजूद रासी वान डार डुसेन (Rassie van der Dussen) के बल्ले को क्रॉस कर गई और तभी एक आवाज आई जिसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने रिव्यू के लिए हाथ उठा दिया.

रिव्यू में देखा जा सकता था कि बैट गाउंड को छू गई थी जिसकी वजह से आवाज आई. इसके बाद थर्ड अंपायर (Third Umpire) ने रासी वान डार डुसेन (Rassie van der Dussen) को नॉट आउट दे दिया.

विराट कोहली (Virat Kohli) को थर्ड अंपायर का ये फैसला पसंद नहीं आया, उन्होंने पहली फील्ड अंपायर मेरियस इरास्मस (Marius Erasmus) से बात की फिर स्लिप में फील्डिंग के लिए जाते हुए कोहली ने रासी वान डार डुसेन (Rassie van der Dussen) से तल्ख अल्फाज में कहा. कोहली ने पिछले मैच की उस विवाद को याद दिलाया जब ऋषभ पंत द्वारा डुसेन के कैच पकड़ने को लेकर बवाल हुआ था.



ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने रासी वान डार डुसेन (Rassie van der Dussen) का कैच लिया था लेकिन रिप्ले मं ऐसा लगा कि बॉल ग्राउंड से टकराकर पंत के दस्तानों में पहुंची है. इस विवाद को लेकर डुसेन ने पंत से कुछ कहा जो विराट कोहली को पसंद नहीं आया.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को स्लेज करने पर विराट कोहली (Virat Kohli) रासी वान डार डुसेन (Rassie van der Dussen) पर भड़क गए, उन्होंने कहा, 'सचमुच? तुम उसके पीछे पड़े हो जो तुमसे उम्र में 5 साल छोटा है? हां? और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या तुमने ऋषभ को स्लेज किया.'

