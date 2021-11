विराट कोहली ने बर्थडे सेलिब्रेशन में कर दी ऐसी गलती, प्लेयर्स की छूटी हंसी तो धोनी ने किया ये इशारा

नई दिल्ली: भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) बीते 5 नवंबर को 33 साल के हो गए. उनकी टीम के जांबाजों ने स्कॉटलैंड (Scotland) के खिलाफ 8 विकेट से जीत दिलाकर 'किंग कोहली' को शानदार बर्थडे गिफ्ट (Birthday Gift) दिया.

स्कॉटलैंड (Scotland) के खिलाफ शानदार फतह के बाद टीम इंडिया के प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ विराट कोहली (Virat Kohli) का बर्थडे सेलिब्रेट करने ड्रेसिंग रूम पहुंचे. इस जश्न का वीडियो बीसीसीआई (BCCI) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है.

42 सेकेंड के इस वीडियो में विराट कोहली (Virat Kohli) के अलावा मोहम्मद शमी (Mohammed Shami), ईशान किशन (Ishan Kishan) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के साथ-साथ टीम इंडिया के मेंटर (Team India Mentor) एमएस धोनी (MS Dhoni) भी नजर आ रहे हैं.

Cake, laughs and a win! #TeamIndia bring in captain @imVkohli's birthday after their superb victory in Dubai. #T20WorldCup #INDvSCO pic.twitter.com/6ILrxbzPQP

— BCCI (@BCCI) November 5, 2021