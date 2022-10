IND vs SA: विराट कोहली ने गुवाहाटी में यूं की अपने फैंस से मुलाकात, Photos भी कराईं क्लिक

Virat Kohli in Guwahati: भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल गुवाहाटी में है जहां उसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का दूसरा टी20 मैच (IND vs SA 2nd T20) खेलना है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम सीरीज में बढ़त बनाए हुए है. गुवाहाटी के बारसापारा स्टडियम में होने वाले मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने फैंस से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने फोटोज भी क्लिक कराए.

प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा

भारतीय टीम ने गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में शनिवार को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया. इस दौरान मोहम्मद सिराज, विराट कोहली, अक्षर पटेल समेत कई खिलाड़ी नजर आए. इस बीच कई फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की झलक देखने का भी मौका मिला. इस बीच विराट कोहली ने भी अपने फैंस से मुलाकात की. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया है.

पिछले मैच में महज 3 रन बना पाए थे विराट

विराट कोहली तिरुवनंतपुरम में खेले गए सीरीज के पिछले मैच में महज तीन रन बना पाए थे. उन्हें एनरिक ने विकेट के पीछे क्विंटन डि कॉक के हाथों कैच कराया था. रोहित शर्मा का खाता भी नहीं खुला था. केएल राहुल ने 51 और सूर्यकुमार यादव ने 50 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी. अब विराट से गुवाहाटी में उनके फैंस को काफी उम्मीदें रहेंगी.

Virat Kohli clicks pictures with fans at Barsapara Stadium in #Guwahati. #Assam #ViratKohli @imVkohli @BCCI @assamcric pic.twitter.com/3Tth1d3d8c

— G Plus (@guwahatiplus) October 1, 2022