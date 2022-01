IND vs SA: Virat Kohli दूसरे मैच से बाहर, KL Rahul बने टीम इंडिया के 34वें टेस्ट कप्तान

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच जोहानिसबर्ग टेस्ट (Johannesburg Test) के शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया (Team India) को तगड़ा झटका लगा है. विराट कोहली (Virat Kohli) ये टेस्ट नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह केएल राहुल (KL Rahul) टीम की कप्तानी कर रहे हैं. वो भारत की तरफ से टेस्ट कैप्टनसी करने वाले 34वें खिलाड़ी हैं. केएल राहुल ने बतौर कप्तान अपने पहले ही टेस्ट में टॉस भी जीता. इसके बाद उन्होंने बताया कि विराट कोहली को पीठ में दर्द है और इसी वजह से वो नहीं खेल रहे हैं.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की गैरमौजूदगी में हाल ही में केएल राहुल (KL Rahul) को टीम इंडिया (Team India) का टेस्ट उपकप्तान बनाया गया था, अब जब विराट कोहली (Virat Kohli) चोटिल हुए तो राहुल को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई.

पहली बार भारतीय टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे केएल राहुल (KL Rahul) ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया.



विराट कोहली (Virat Kohli) की जगह हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) को प्लेइंग 11 में रखा गया हैं. सेंचुरियन में पिछले मैच में जीत दर्ज करने वाली भारत की टीम में यही इकलौता बदलाव किया गया है. राहुल ने टॉस के दौरान कहा, ‘कोहली की पीठ में दर्द है. उनके अगले मैच तक फिट होने की उम्मीद है.’

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं. बच्चे के जन्म के कारण छुट्टी पर जाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) की जगह काइल वेरेयनी (Kyle Verreynne) और वियान मुल्डेर की जगह डुआने ओलिवियर (Duanne Olivier ) को टीम में चुना गया है.

केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

Toss Update - KL Rahul has won the toss and elects to bat first in the 2nd Test.

Captain Virat Kohli misses out with an upper back spasm.#SAvIND pic.twitter.com/2YarVIea4H

— BCCI (@BCCI) January 3, 2022