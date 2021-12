Virat Kohli को कप्तानी से हटाए जाने पर आगबबूला हुए फैंस, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #ShameonBCCI

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए विराट कोहली को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया है. उनकी जगह धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया गया है. विराट की गिनती दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है. बोर्ड ने उन्हें अचानक कप्तानी से हटा दिया है. ऐसे में उनके फैंस भड़क गए हैं और सोशल मीडिया पर बीसीसीआई की आलोचना कर रहे हैं.

भारत के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था. जिसके बाद रोहित शर्मा को टी20 टीम का कप्तान बनाया था. अब बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए रोहित को वनडे कप्तान नियुक्त किया है. विराट ने अपनी कप्तानी में कई युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को निखारा, जिससे टीम इंडिया के भविष्य की टीम तैयार हुई. उनकी आक्रामक शैली ने सभी को प्रभावित किया. अचानक से कोहली को कप्तानी से हटाए जाने के कारण उनके फैंस गुस्से में बीसीसीआई की आलोचना कर रहे हैं.

विराट कोहली के नेतृत्व में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. कोहली की कप्तानी में भारत न 95 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 65 में टीम को जीत मिली और 27 में उसे हार झेलनी पड़ी. एक मैच टाई रहा और 2 मैचों का कोई भी नतीजा नहीं निकला. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर भी उन्होंने सीरीज जीती हैं, लेकिन कोहली कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जिता पाए. 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. कोहली अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. बीसीसीआई ने कोहली को अचानक कप्तानी से हटा दिया है. ऐसे में उनके फैंस सोशल मीडिया पर बोर्ड की आलोचना कर रहे हैं.

