Analysis: अब तो बंद कर दो तुलना...विराट के आगे कुछ नहीं बाबर, बैटिंग से कप्तानी तक रिकॉर्ड शर्मनाक

Virat Kohli vs Babar Azam Analysis: बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. वह वनडे और टी20 में टीम के कप्तान थे. हाल के समय में टीम की लगातार हार के कारण बाबर आलोचकों के निशाने पर थे. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान की तुलना भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली से काफी की जाती है. बाबर खुद मान चुके हैं वह इस तुलना को पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी, क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस ऐसा करते रहते हैं.

फैब-5 का हिस्सा थे बाबर

एक समय 'फैब-5' का हिस्सा रहे बाबर अब खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जबकि कोहली लगातार रन बना रहे हैं. वह वनडे वर्ल्ड कप 2023 और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम के कप्तान थे. दोनों टूर्नामेंट में पाकिस्तान का प्रदर्शन शर्मनाक रहा था. वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम नहीं पहुंची थी. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गई थी. यहां तक कि उसे अमेरिका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. उसके बाद से बाबर की लगातार आलोचना हो रही थी.

सबसे खराब दौर में बाबर

बाबर की बल्लेबाजी की बात करें तो वह अपने करियर के सबसे खराब दौर में हैं. 2015 से अब तक यह उनका सबसे खराब साल रहा है. इंटरनेशनल क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में उन्होंने कुल 22 मैच खेले हैं. इस दौरान उनका औसत 33.60 का रहा है. उन्होंने इस दौरान कुल 773 रन बनाए हैं. बाबर इस साल तो एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं.

कोहली vs बाबर आजम

विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 535 मैच खेले हैं. इस दौरान 53.23 की औसत से 27041 रन बनाए हैं. उन्होंने 80 शतक और 140 अर्धशतक जड़े हैं. दूसरी ओर, बाबर ने 294 मैच खेले हैं और उनका औसत 47.54 का रहा है. बाबर ने इंटरनेशनल मैच में 31 शतक और 94 अर्धशतक लगाए हैं.

Dear Fans,

I'm sharing some news with you today. I have decided to resign as captain of the Pakistan men's cricket team, effective as of my notification to the PCB and Team Management last month.

It's been an honour to lead this team, but it's time for me to step down and focus…

— Babar Azam (@babarazam258) October 1, 2024