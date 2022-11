Virat Kohli: विराट कोहली की घड़ी पर टिक गई लोगों की निगाहें, कीमत इतनी कि खरीद सकते हैं ऑडी कार

Virat Kohli arrive mumbai airport: विराट कोहली 12 नवंबर, शनिवार को सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे. फैन्स उस समय एयरपोर्ट के बाहर ही कोहली का इंतजार कर रहे थे. वहां लोगों ने उनका स्‍वागत तालियों की गड़गड़ाहट से किया. कोहली ने भी अपने फैन्‍स को रिएक्‍शन दिया. विराट ने ब्लैक ट्रैक पैंट के साथ टी-शर्ट पहनी हुई थी. उनके हाथ में बहुत ही महंगा एयरपोर्ट पाउच था. जिसकी कीमत एक लाख से भी ज्यादा है, लेकिन उन्‍होंने जो लग्जरी घड़ी पहन रखी थी, उस पर सभी लोगों का ध्‍यान जा रहा है. बता दें कि ये लग्‍जरी रिस्‍ट वॉच इतनी महंगी है कि इससे एक ऑडी कार आ सकती है.

वायरल हुई तस्वीर

सेमी फाइनल मैच में विराट कोहली ने 50 रनों की पारी खेली थी. हालांकि, उनकी ये पारी टीम इंडिया को मैच नहीं जीता पाई, नॉक आउट में मैच हारने के बाद इंडियन टीम को घर लौटना पड़ा. विराट कोहली भी शनिवार के दिन मुंबई एयरपोर्ट पर स्‍पॉट हुए. जहां उनके फैन्‍स भी उनका इंतजार कर रहे थे. जब विराट एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनके फैन्‍स ने तालियां बजाकर उनका स्‍वागत किया. वहीं उन्‍होंने जो घड़ी पहन रखी थी, वो लोगों के बीच खूब वायरल हो रही है.



उनकी घड़ी पर टिकी निगाहें

Our golden boy King Kohli is back in the bay #ViratKohli

Most runs in the tournament , MCG Masterclass , taking home 2 - ICC POTM , ICC player of the month Award , hopefully POT will follow him . pic.twitter.com/FRQ5L3wqfJ

— MCG 82 (@KohlifiedGal) November 12, 2022