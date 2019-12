युवी के बर्थडे पर सहवाग ने ट्वीट की एबीसीडी और दे डाली इस अंदाज में बधाई

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (yuvraj singh) गुरुवार को 38 साल के हो गए. इसी साल इटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए युवी को क्रिकेट जगत में हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. उनकी टीम के पूर्व साथी वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने उन्हें कुछ अलग तरीके से बधाई दी है. सहवाग ने युवी के जुझारूपन और जीवटता को लेकर बहुत ही मजेदार अंदाज में ट्वीट किया है.

युवराज को आज भी कुछ बेहतरीन पारियों के लिए जाना जाता है जिनमें 2007 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी वाली पारी सबसे खास है जिसमें उन्होंने एक ही ओवर में छह छक्के लगाए थे. इसके अलावा उन्होंने आईसीसी विश्व कप 2011 के सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पारी उल्लेखनीय है.

सहवाग ने ट्वीट किया, "ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू, एक्स, वाय, जेड, आप इन्हें कई बार देख सकते हैं, लेकिन यूवी बहुत मुश्किल से मिलता है. जन्मदिन की शुभकामनाएं युवराज. जब चीजें मुश्किल होती हैं तब युवराज सर्वश्रेष्ठ करते हैं."

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z , you will find in plenty. But UV is a very one rare one. Happy Birthday dear Yuvi @YUVSTRONG12 . When the going gets tough, Yuvi gets going. Best wishes always and #HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/Axznn2XwQg

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 12, 2019