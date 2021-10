पाकिस्तान की जीत पर भारत ही में जमकर फूटने लगे पटाखे, सहवाग ने भड़क कर दिया ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली: ICC टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत पर यह पहली जीत दर्ज की है. बता दें कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 29 साल में पहली बार भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली है. पाकिस्तान की भारत पर इस जीत के बाद भारत में कथित तौर पर कुछ इलाकों में आतिशबाजी की गई. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है. सहवाग ने ट्वीट करते हुए कहा, 'आखिरकार भारत में जब पटाखे बैन हैं तो ये कहां से आ गए.'

सहवाग ने ये ट्वीट कर निकाला गुस्सा

वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर लिखा, 'दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे थे. अच्छा वो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे, तो दीवली पर पटाखों में क्या हर्ज है. पाखंड क्यों? सारा ज्ञान तब ही याद आता है. बता दें कि वीरेंद्र सहवाग के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं.

Those who burst firecrackers on Pakistan's victory against India are dark spots on the nation. I'm someone who preach peace between India and Pakistan but you can never go against your own country. Pak ko jitna support krna hai karo but not when they're playing against us.

