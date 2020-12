Virendra Sehwag ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों का उड़ाया मजाक, रनों को बताया OTP

एडीलेड: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद क्रिकेट जगत सदमे में है. कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की इस हार पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं.

भारतीय टीम का मजबूत बल्लेबाजी लाइन अप पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी जोड़ी के सामने ढह गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती दिन रात्रि टेस्ट में ढाई दिन के अंदर आठ विकेट से शानदार जीत हासिल की.

मुकाबले में कोई भी भारतीय बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका. जिस पर पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों के स्कोर का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, ‘भूलने का ओटीपी है 49204084041’.

The OTP to forget this is 49204084041 .#INDvsAUSTest — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 19, 2020

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने टिप्पणी की, ‘‘बताया था ना....भारत को टेस्ट श्रृंखला में रौंदा जाएगा’.

Told ya ... India are going to get hammered in the Test Series ... #AUSvIND #4-0 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 19, 2020

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को चारों खाने चित्त कर दिया. तेंदुलकर ने लिखा, ‘जिस तरह से भारत ने पहली पारी में बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, वे अच्छी स्थिति में थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आज सुबह सचमुच शानदार वापसी की’.

उन्होंने लिखा, ‘यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है. यह तब तक खत्म नहीं होता, जब तक यह पूरा समाप्त नहीं हो जाता. भारत को दूसरे पारी में चित्त कर दिया गया. ऑस्ट्रेलिया को बधाई’.

With the way India batted & bowled in the 1st innings, they were in the driver's seat, but the Aussies came back really hard this morning.

That is the beauty of Test cricket.

It’s NEVER over till it’s over. India was outclassed in the 2nd half. Congratulations to Australia! — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 19, 2020

भारत का पिछला न्यूनतम टेस्ट स्कोर 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ लार्ड्स में 42 रन का था.

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) को लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शानदार थे. गावस्कर ने कहा, ‘भारतीय बल्लेबाज जिस तरीके से आउट हुए, उसके लिये उन्हें दोषी ठहराना उचित नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की’.

मौजूदा बल्लेबाजों की रक्षात्मक कमियों का जिक्र करते हुए पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं की 36 रन के स्कोर को अलग पारी के रूप में ही देखा जायेगा और देखा भी जाना चाहिए लेकिन जब भी गेंद का मूवमेंट होता है तो पिछले तीन टेस्ट (न्यूजीलैंड में दो टेस्ट) में भारत का स्कोर - 165, 191, 242, 124, 244, 36 - रहा है’.

ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा, ‘वाह. पैट कमिंस और जोश हेजलवुड ने यहां एडीलेड में कितनी शानदार गेंदबाजी की, 'लाजवाब'.

Wow!! What a bowling display that was from Pat Cummins & Josh Hazlewood here in Adelaide. Just outstanding. Have to feel for the Indian batsman as never saw that coming - it was one of those days where the batsman nicked everything & didn’t play and miss at all ! Unbelievable... — Shane Warne (@ShaneWarne) December 19, 2020

उन्होंने कहा, ‘भारतीय बल्लेबाजों के लिए सहानुभूति क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा दिन रहा जिसमें बल्लेबाजों ने हर गेंद पर बल्ला स्पर्श किया और इन्हें खेला भी नहीं और सभी को चूक गये. अविश्वसनीय’.

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आर पी सिंह ने कहा, ‘आज का दिन काफी बुरा रहा, इसमें कोई शक नहीं लेकिन याद रखिये यह चार मैचों की श्रृंखला है. हमने पहले भी वापसी की है और यह टीम भी ऐसा कर सकती है’.

पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने लिखा, ‘मैच अच्छी स्थिति में था और हम इसमें बने हुए थे लेकिन एक खराब सत्र हमारे खिलाफ गया’.