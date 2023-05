VIRAL : अचानक से इतने बुजुर्ग दिखने लगे रोहित और सूर्यकुमार! कुर्ता-पाजामा की PICS वायरल

रोहित और सूर्या की तस्वीर वायरल

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और स्टार खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. फोटो में दोनों काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं. रोहित और सूर्या के चश्मा लगा हुआ है और दोनों ने कुर्ता-पाजामा पहना है. सूर्या के हाथ में एक बल्ले जैसी छड़ी भी है. इसमें पीछे की तरफ छड़ी का हैंडल है जबकि आगे बल्ले बना है.

ऐड-शूट की है तस्वीर

ये तस्वीर किसी ऐड-शूट की बताई जा रही है. बता दें कि रोहित और सूर्या बीते काफी वक्त से मुंबई टीम के लिए खेल रहे हैं. सूर्यकुमार ने तो वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के अपने पिछले मुकाबले में 83 रनों की मैच विजयी पारी खेली थी. मुंबई ने उस मैच में आरसीबी से मिले 200 रनों के सफल लक्ष्य का पीछा 21 गेंद बाकी रहते कर लिया था. मुंबई ने मैच 6 विकेट से अपने नाम किया.

Rohit Sharma and Suryakumar Yadav in an Ad shoot. pic.twitter.com/0ZIhdqwva1

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 10, 2023