वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर एवरटन वीक्स का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर एवरटन वीक्स (Sir Everton Weekes) का 95 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने बुधवार को बारबाडोस के क्राइस्ट चर्च अस्पताल में अंतिम सांस ली. उन्होंने 22 साल की उम्र में 1948 में जॉर्ज हैडली की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था और पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था.

"A most amazing pioneer in West Indies cricket. A tremendous gentleman and a wonderful human being. He was literally a founding father of our cricket. May he rest in peace."

- CWI President Ricky Skerritt pays tribute to WI legend, Sir Everton Weekes upon news of his passing. pic.twitter.com/eLRHwDzTft

— Windies Cricket (@windiescricket) July 1, 2020