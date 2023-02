GameOver: कोहली की कप्तानी छीनने में सबसे बड़ा रोल किसका था ? स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा

Why Virat Kohli lied, nobody knows till today: भारतीय क्रिकेट (India Cricket) के साथ एक बेहद डर्टी गेम का खुलासा हुआ है. ऐसा खुलासा जिसे जानने के बाद हर क्रिकेट फैन हैरान और परेशान हो जाएगा. ऐसा खुलासा जो क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा और हैरतअंगेज खुलासा है. ऐसा खुलासा जो भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में हड़कंप मचा देगा. क्योंकि इस खुलासे को करने वाला एक ऐसा शख्स है. जिसकी इच्छा के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम में कोई खिलाड़ी ना एंट्री कर सकता है और ना Exit. इस शख्स का नाम है चेतन शर्मा (Chetan Sharma). यानी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई (BCCI) की चयन समिति के चेयरमैन. जो किसी खिलाड़ी का करियर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं. दरअसल चेतन शर्मा ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर ऐसे-ऐसे सच उगले हैं जो ना किसी से उगले जाएंगे और ना निगले.

'इंजेक्शन लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट'

क्या आप यकीन करेंगे कि टीम इंडिया में खिलाड़ी इंजेक्शन लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं. क्या आप यकीन करेंगे कि चयन समिति में चेतन शर्मा की बात को टालना मुमकिन नहीं है. क्या आपको पता है कि टीम इंडिया में आपके पसंदीदा खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की स्क्रिप्ट कौन लिखता है. चेतन शर्मा की जुबानी भारतीय क्रिकेट टीम (India Cricket Team) में जगह बनाने की इनसाइड स्टोरी पढ़कर आपको ज शॉक लग जाएगा.

क्रिकेट में हो रहे डर्टी खेल से उठा पर्दा

बीसीसीआई की सेलेक्शन के चेयरमैन चेतन शर्मा ने ज़ी न्यूज़ के खुफिया कैमरे पर वो राज खोले हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि क्रिकेट को भले ही जेंटलमैन गेम कहा जाता है. लेकिन इस गेम में पर्दे के पीछे जो गेम खेला जाता है उसमें जेंटलमैन जैसा कुछ भी नहीं है. टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर ने ज़ी मीडिया के खुफिया कैमरे पर जो खुलासा किया है वो बीसीसीआई (BCCI) के पूर्व प्रेसिडेंट सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बीच हुए विवाद से जुड़ा है. जिसमें विराट कोहली ने सौरव गांगुली पर आरोप लगाया था कि उन्हें बताए बिना ही कप्तानी से हटा दिया गया.

विराट कोहली की कप्तानी छीनने में सबसे बड़ा रोल किसका था?

आज हमारी ये खबर पढ़कर पहली बार आपको पता चलेगा कि वनडे टीम से विराट कोहली की कप्तानी छीनने में सबसे बड़ा रोल किसका था? भारतीय क्रिकेट की सबसे लेटेस्ट और चर्चित कंट्रोवर्सी पर टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने ज़ी मीडिया के खुफिया कैमरे पर सच का जो खुलासा किया है वो बताता है कि टीम इंडिया में क्या चल रहा है. चेतन शर्मा के इस खुलासे के बिग पॉइंट्स आपको बताते हैं.

पहली बात

सौरव गांगुली ने विराट कोहली को कप्तानी से हटाने का फैसला नहीं किया था.

दूसरी बात

गांगुली और विराट के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह थी विराट कोहली का इगो.

तीसरी बात

कोहली को लगता था कि गांगुली की वजह से उनकी कप्तानी छीनी गई.

चौथी बात

विराट कोहली ने गांगुली पर जो आरोप लगाए वो झूठे थे.

पांचवी बात

विराट कोहली ने जानबूझकर गांगुली पर आरोप लगाए थे.

ये हम नहीं कह रहे हैं. खुद चेतन शर्मा कह रहे हैं. जो टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर हैं. लेकिन अगर गांगुली ने विराट कोहली को टीम इंडिया की कैप्टेंसी से हटाने का फैसला नहीं किया तो फिर ये फैसला किसका था. और क्यों ? इस सवाल का जवाब भी चेतन शर्मा ने दिया है.

कैप्टेंसी को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम में मारामारी

चेतन शर्मा ने खुद कबूल किया है कि कैप्टेंसी को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम में कितनी मारामारी मचती है. कितना कंपीटिशन चलता है. चेतन शर्मा ने ज़ी न्यूज़ के खुफिया कैमरे पर जो बातें कहीं हैं. उसका सार ये है कि विराट कोहली को वॉइट बॉल कैप्टेंसी से हटाने का फैसला बतौर मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा का था. लेकिन चेतन शर्मा ने ये भी कहा कि सौरव गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे. चेतन शर्मा के मुताबिक विराट को कैप्टनशिप से हटाकर रोहित को कैप्टन बनाने का फैसला भी सेलेक्शन कमेटी का था.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे