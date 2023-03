Opening Partner: विराट या धोनी में किसके साथ करोगे ओपनिंग? इस दिग्गज खिलाड़ी का जवाब सुन हैरान हो गए फैंस

धोनी या विराट, कौन होगा ओपनिंग पार्टनर?

मुंबई में फिलहाल महिला प्रीमियर लीग-2023 (Women’s Premier League 2023) खेली जा रही है. पहली बार आयोजित हो रही इस टी20 लीग में ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज क्रिकेटर एलिस पैरी (Ellyse Perry) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. इस बीच फ्रेंचाइजी ने पैरी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह फ्रेंचाइजी की ओर से पूछे सवाल का जवाब देती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनसे पूछा गया कि वह विराट या धोनी, में से किसे अपना ओपनिंग पार्टनर चुनेंगी.

पैरी ने दिया मजेदार जवाब

महेंद्र सिंह धोनी भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है. वहीं, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं. इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर एलिस पैरी से मजेदार सवाल किया गया. पैरी ने भी इसका अपने ही अंदाज में शानदार जवाब दिया. इसे सुनकर फैंस भी हैरान हो गए, क्योंकि शायद इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी.

We caught up with the ever so popular Aussie star Ellyse Perry during the team photoshoot. Find out what she had to say.#PlayBoldRCB #SheIsBold #WPL2023 @EllysePerry pic.twitter.com/kiOSRDV0UY

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 8, 2023