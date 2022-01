अनुष्का की गोद में वामिका को देखकर क्रेजी हुए क्रिकेट फैंस, कहा- 'यार ये तो छोटी विराट है'

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) और बॉलीवुड (Bollywood) एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की बेटी वामिका (Vamika) का चेहरा पहली बार लोगों के सामने आया है. जिसको लेकर फैंस काफी खुश नजर आए.

बेटी वामिका को डेडिकेट की फिफ्टी

भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच केपटाउन (Cape Town) में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) ने 50 ओवर्स फॉर्मेट में अपने करियर की 64वीं फिफ्टी लगाई जिसे उन्होंने अपने बेटी वामिका (Vamika) को खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए डेडिकेट किया.

विराट कोहली की शानदार पारी

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ न्यूलैंड्स (Newlands) में 288 रन के टारगेट का पीछा करते हुए विराट कोहली (Virat Kohli) ने 84 गेंदों में 77.38 की स्ट्राइक रेट से 65 रन की पारी खेली जिसमें 5 चौके शामिल थे. कोहली को केशव महाराज (Keshav Maharaj) ने टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के हाथों कैच आउट करा दिया.

वामिका को देखकर क्रेजी हुए फैंस

विराट कोहली (Virat Kohli) की बेटी वामिका (Vamika) का चेहरा देखकर क्रिकेट फैंस अपने इमोशन को रोक नहीं पाए और सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया. लोगों ने ये नोटिस किया कि वामिका का चेहरा वैसा ही है जैसा कि विराट बचपन में दिखते थे. आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.