T20 Asia Cup: एशिया कप का शेड्यूल आया सामने, इस तारीख को भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान

Women’s T20 Asia Cup Full Schedule: बांग्लादेश की मेजबानी में इसी साल होने वाले महिला टी20 एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. यह टूर्नामेंट एक अक्टूबर से खेला जाएगा. इस दौरान भारत और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच भी मुकाबला देखने को मिलेगा. एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया.

सात टीम लेंगी हिस्सा

15 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में सात टीमें हिस्सा लेंगी. यह महिला क्रिकेट टूर्नामेंट राउंड रॉबिन आधार पर खेला जाएगा जिसमें शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी. फाइनल मैच सिलहट में ही 15 अक्टूबर को खेला जाएगा.

सात अक्टूबर को भारत-पाक भिड़ंत

भारतीय महिला टीम अपने अभियान का आगाज एक अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से करेगी. बांग्लादेश के सिलहट में होने वाले इस टूर्नामेंट में सात अक्टूबर को 'हाई-वोल्टेज' मुकाबला खेला जाएगा, जब भारत और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की महिला टीमें आपस में भिड़ेंगी. एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने मंगलवार को यह घोषणा की.

ऐसा है महिला टीम का पूरा शेड्यूल

इस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत एक अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से करेगी. इसके बाद तीन अक्टूबर को उसकी भिड़ंत मलेशिया से जबकि चार अक्टूबर को यूएई से होगी. फिर सात और आठ अक्टूबर को लगातार मुकाबले होंगे. भारतीय टीम सात अक्टूबर को पाकिस्तान से खेलेगी जबकि आठ अक्टूबर को मेजबान बांग्लादेश से उसकी भिड़ंत होगी. 10 अक्टूबर को थाइलैंड से मुकाबला होगा. टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 11 और 13 अक्टूबर को खेला जाएगा और फाइनल 15 अक्टूबर को होगा.

I am extremely delighted to announce the schedule for the 8th edition of the #WomensAsiaCup 2022 @ACCMedia1

Get set for some amazing matches & watch the women create history starting 1st October, with the final showdown on 15th October#PlayBeyondBoundaries #ACC #GetReadyForEpic pic.twitter.com/ifj43xzBs0

— Jay Shah (@JayShah) September 20, 2022