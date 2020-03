Women's T20 WC Final Live: हीली का कैच छूटा, ऑस्ट्रेलिया की अच्छी शुरुआत

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप (ICC Womens T20 World Cup) का फाइनल मुकाबला खेलने को तैयार है. यह मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Womens vs Australia Womens) के बीच रविवार (8 मार्च) को मेलबर्न में खेला जा रहा है. चार बार के चैंयियन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है. उसने पहले बैटिंग का फैसला लिया है. Live Updates and Scorecard...

हीली का कैच छूटा, ऑस्ट्रेलिया की अच्छी शुरुआत

एलिसा हीली को चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर जीवनदान मिल गया है. राजेश्वरी गायकवाड़ ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया. जब हीली का कैच छूटा तब वे 14 गेंद पर 28 रन बना चुकी थीं.

पहला ओवर ऑस्ट्रेलिया के नाम

फाइनल का पहला ओवर ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा. एलिसा हीली ने दीप्ति शर्मा के इस ओवर में तीन चौके जमाए. ऑस्ट्रेलिया: 14/0 (1 ओवर)

भारत ने स्पिन अटैक से की शुरुआत

भारत ने मैच की शुरुआत स्पिन अटैक से की है. पहला ओवर दीप्ति शर्मा फेंक रही हैं. एलिसा हीली ने पहली ही गेंद पर आगे निकलकर चौका लगाया.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है:

भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), तानिया भाटिया, दीप्ति शर्मा, वेदा कृष्णामूर्ति, शिखा पांडे, पूनम यादव, राधा यादव और राजेश्वरी गायकवाड़.

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी, एलिसा हीली, मेग लैनिंग (कप्तान), सोफी मोलिनेक्स, एश्ले गार्डनर, रचेल हेन्स, निकोला कैरी, जेस जोनासन, डेलिसा किमिंस, मेगन शट और जॉर्जिया वारेहम.

Who do you reckon will take the home? #T20WorldCup #TeamIndia pic.twitter.com/BJMbCVfRRf

टॉस का ज्यादा महत्व नहीं: हरमन

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ‘हम भी पहले बैटिंग करना चाहते थे. लेकिन हमारा आत्मविश्वास चेज करते वक्त भी ऊंचा रहता है. इसलिए कोई बात नहीं. हम टॉस को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं. हमारी गेंदबाजी अच्छी है. हम पॉजिटिव हैं.’

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता:

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीत लिया है. उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है.

यह भी पढ़ें: Women's T20 WC Final: शेफाली से ‘माइंड गेम’ खेलेगा ऑस्ट्रेलिया, डेनी व्याट ने कही यह बात

भारत ने जीते चारों ग्रुप मैच

भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय है. उसने ग्रुप के चारों मैच जीते. भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इसके बाद भारत को ग्रुप राउंड में बेहतर प्रदर्शन के कारण फाइनल में जगह मिली. ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया.

ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है भारत

इस वर्ल्ड कप (Womens T20 World Cup 2020) का पहला मुकाबला भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था. तब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी. भारतीय टीम अब आगाज की तरह अंत भी जीत से करना चाहेगी. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से उद्धाटन मैच की हार का बदला लेना चाहेगी.

WATCH: Just step away from creating history

As we take on Australia in the #T20WorldCup final tomorrow, here’s a look at the top moments from #TeamIndia’s journey to the final

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 7, 2020