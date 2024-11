'दुनिया का बेस्ट बॉलर, 24 कैरेट गोल्ड...', छा गए बुमराह, वसीम अकरम-माइकल वॉन और लसिथ मलिंगा ने बांधे तारीफों के पुल

World Best Bowler Jasprit Bumrah: पर्थ में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा रहा. खासकर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज निराश करने वाले प्रदर्शन के कारण 150 रनों पर सिमट गए. हालांकि, इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया.

बुमराह ने बरपाया कहर

बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया. उन्होंने नाथन मैकस्वीनी, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस को आउट किया. मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने भी शानदार गेंदबाजी की. सिराज को 2 और हर्षित को 1 सफलता मिली. दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67/7 था. टीम इंडिया के पास अभी 83 रन की बढ़त है.

दिग्गजों ने की जमकर तारीफ

पर्थ टेस्ट की पहली पारी में शानदार प्रदर्शन के लिए बुमराह की काफी तारीफ हो रही है. श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बुमराह को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहा है. वहीं, पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने बुमराह को 'अनप्लेएबल' करार दिया है. आकाश चोपड़ा ने उन्हें 24 कैरेट गोल्ड बताया. दूसरी ओर, मैच में कमेंट्री कर रहे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भी उन्हें मौजूदा समय में सबसे बेस्ट बॉलर करार दिया.

Not for the first time & certainly not for the last, Indian bowlers bail India out. And, not for the first time & certainly not for the last Bumrah is at the forefront

of it all! #ChampionBumrah#StarSports

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) November 22, 2024