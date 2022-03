ऋद्धिमान साहा ने आखिरकार तोड़ ही दी चुप्पी, धमकी देने वाले पत्रकार के नाम का किया खुलासा

नई दिल्ली: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर उस पत्रकार की व्हाट्सएप बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जो उन्हें इंटरव्यू के लिए धमका रहा था. इस पूरी घटना के बाद BCCI ने जांच करनी शुरू की और साहा को पत्रकार का नाम बताने के लिए कहा गया. साहा ने पहले तो ऐसा नहीं किया लेकिन अब वो पत्रकार के नाम का खुलासा कर चुके हैं.

सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा के पत्रकार विवाद पर बड़ी खबर सामने आई है. बीसीसीआई की 3 सदस्यीय समिति की मीटिंग में साहा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है. ANI के अनुसार साहा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंन सब कुछ बीसीसीआई के सामने रख दिया है. उन्होंने उस पत्रकार का नाम भी बीसीसीआई से नहीं छुपाया है. साहा ने कहा कि, 'अंतिम फैसला बोर्ड और समिति का होगा. द्रविड़ और गांगुली के मामले में उन्होंने कहा कि वो यहां इस मामले पर कुछ नहीं कह सकते. अब बीसीसीआई खुद इस मामले का खुलासा करेगी.

Speak with BCCI about the discussion (whether or not I have revealed the name of the journalist). They haven't really told me exactly about their decision...BCCI will answer...: Cricketer Wriddhiman Saha who has alleged receiving threats and intimidation from a senior journalist pic.twitter.com/jOpci8fmNr

