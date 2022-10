Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 25 October 2022

1. टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बीच आई बुरी खबर, कोराना की चपेट में आया ये धाकड़ खिलाड़ी Click Here To Read Full Story

T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत में ही क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. इस टूर्नामेंट के बीच एक जादुई गेंदबाज कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है.

2. वसीम अकरम और वकार यूनिस का बड़ा दावा, रोहित के बाद ये प्लेयर बनेगा भारत का कप्तान!

Indian Team: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनिस ने भारत के एक स्टार खिलाड़ी को टीम इंडिया का अगला कप्तान बताया है. ये खिलाड़ी विस्फोटक बैटिंग में माहिर है.

3. भारत के खिलाफ मैच में बाबर ने बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड, अफरीदी के क्लब में हुए शामिल

Babar Azam Record: पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में 4 विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच में कप्तान बाबर आजम ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

4. इस खिलाड़ी ने PAK के खिलाफ मुकाबले में तोड़ा भरोसा, अगले मैच से OUT करेंगे रोहित!

Team India: टीम इंडिया ने अपने टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में पाकिस्तान को 4 विकेट से धूल चटाकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की है. टीम इंडिया की पाकिस्तान पर जीत से हर जगह जश्न का माहौल है, लेकिन एक भारतीय खिलाड़ी इस जीत के दौरान भी सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ.

5. T20 वर्ल्ड कप में 2 बार की चैंपियन टीम को मिली हार, कोच ने अचानक दिया पद से इस्तीफा

West Indies Coach: वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप स्टेज ही बाहर हो गई थी और सुपर-12 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई. अब वेस्टइंडीज के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है.

6. विराट कोहली को लेकर इंजमाम ने कर दिया ऐसा कमेंट, कभी नहीं भूल पाएंगे भारतीय फैंस

Inzamam ul Haq Statement​: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली पर ऐसा कमेंट किया है, जिसे भारतीय फैंस कभी नहीं भूलेंगे. इंजमाम उल हक के कमेंट ने भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है.

7. 'दिल टूटता है...', IND-PAK मैच के बाद उर्वशी ने अचानक छोड़ा ऑस्ट्रेलिया; कही ये बात

T20 World Cup 2022: उर्वशी रौतेला ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट चुकी हैं. इसकी जानकारी उन्होंने खुद इंस्टाग्राम के जरिए दी है. पिछले कुछ समय से वह ऋषभ पंत के साथ विवादों की वजह से चर्चा में थीं.

8. सुंदर पिचाई ने पाकिस्तानी फैन को दिया मुंहतोड़ जवाब, Google CEO ने बंद कर दी बोलती

Team India: भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धमाकेदार अंदाज में 4 विकेट से हरा दिया. इसके बाद एक पाकिस्तानी फैन ने सुंदर पिचाई को ट्रोल करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने करारा जवाब दिया है.

9. PAK के बाद इन 3 टीमों को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है भारत, जानिए सभी समीकरण

Team India: भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धमाकेदार अंदाज में 4 विकेट से हरा दिया. इसके बाद टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो गई है. भारत 3 टीमों को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है.

10. टीम इंडिया का ये खिलाड़ी एक ही मैच में बना विलेन से हीरो, PAK से पूरा किया अपना बदला

T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ विराट के अलावा एक और खिलाड़ी ने सभी फैंस का दिल जीता. ये खिलाड़ी पिछली बार पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद जमकर ट्रोल हुआ था.