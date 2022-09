Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 15 September 2022

1. T20 World Cup से बाहर हुआ टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन! आधी कमजोर होगी पाकिस्तान की टीम Click Here To Read Full Story

पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने अपने यूट्यूब चैनल 'Caught Behind' पर बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि फखर जमान टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे. बता दें कि अगर फखर जमान टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हैं, तो यह टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत की खबर होगी.

2. Asia Cup में बैट दिखाने वाले PAK क्रिकेटर की शर्मनाक हरकत, फैन्स के साथ की बदतमीजी; VIDEO

एशिया कप 2022 में मारपीट को उतारू होने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. दरअसल, आसिफ अली ने एयरपोर्ट पर फैंस के साथ सरेआम बदतमीजी कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें कि इससे पहले एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 'सुपर 4' के एक मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली ने अफगानी तेज गेंदबाज फरीद अहमद मलिक को मारने के लिए बल्ला उठा लिया था.

3. T20 World Cup: 'इस खिलाड़ी को खिलाने के मूड में ही नहीं टीम इंडिया', दिग्गज के खुलासे से फैली सनसनी

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया चुनी जा चुकी है और एक खिलाड़ी के सेलेक्शन नहीं होने को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है. ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका नहीं मिलने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद के खुलासे ने सनसनी फैला दी है.

4. T20 World Cup: भारत-PAK के मैच को लेकर आई ये बड़ी खबर, फैंस में छा जाएगी मायूसी

भारत और पाकिस्तान के बीच ICC टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के सभी टिकट बिक चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इस टूर्नामेंट को शुरू होने में अभी एक महीना बाकी है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरूवार को यह जानकारी दी है.

5. T20 World Cup में नंबर 3 पर खेले टीम इंडिया का ये खतरनाक खिलाड़ी, दिग्गजों ने उठाई ये बड़ी मांग

भारत के पूर्व क्रिकेटर्स कृष्णमाचारी श्रीकांत और इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के जरिए से टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के अंतिम चरण के रूप में अपनी अनुमानित प्लेइंग इलेवन में तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का समर्थन किया है. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे और टी20 सीरीज होनी है. क्रिकेट से डेढ़ महीने का ब्रेक लेने के बाद, कोहली ने एशिया कप 2022 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में वापसी की, जिसमें छह मैचों में 147.59 की स्ट्राइक रेट से 276 रन बनाए, जिसमें अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 122 और हॉन्ग कॉन्ग-पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी.

6. Asad Rauf Death: पाकिस्तान के इस पूर्व अंपायर का हुआ निधन, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में शामिल था नाम

पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का गुरुवार को लाहौर में निधन हो गया. वह 66 साल के थे. रऊफ के भाई ताहिर ने यह दुखद जानकारी साझा की है. असद रऊफ ने लंबे वक्त तक अंपायरिंग की. हालांकि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में आरोपी बनाए जाने के चलते उनका करियर विवादों में पड़ गया था. उन पर बैन भी लगा और उन्होंने फिर अंपायरिंग से संन्यास ले लिया था.

7. T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान में होगा टी20 वर्ल्ड कप का 'महामुकाबला', इस दिग्गज की प्लेइंग-XI से ऋषभ पंत बाहर

ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप का आगाज अगले महीने 16 अक्टूबर से होगा. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी. इस बीच पूर्व भारतीय दिग्गज इरफान पठान ने भारत और पाकिस्तान के बीच इस 'महामुकाबले' को लेकर अपनी प्लेइंग-XI चुनी है. उन्होंने स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत को प्लेइंग-XI से बाहर रखा है.

8. Ravindra Jadeja: रवींद्र जडेजा का 'रिकवरी-फेज' शुरू, बैसाखी के सहारे खड़े आए नजर

भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के फैंस के लिए अच्छी खबर है. उन्होंने रिकवर करना शुरू कर दिया है. जडेजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह बैसाखी (Crutches) के सहारे खड़े नजर आ रहे हैं. जडेजा चोट के कारण टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी नहीं चुने गए. वह एशिया कप में शुरुआती दो मैच खेलने के बाद टूर्नामेंट से हट गए थे.

9. T20 World Cup 2022: चैंपियन ऑलराउंडर ही टीम से बाहर, टूटेगा तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना!

ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले इसमें खेलने वाले सभी देश अपनी-अपनी टीमों का ऐलान कर रहे हैं. इसी लिस्ट में वेस्टइंडीज भी शामिल हो गया. वेस्टइंडीज ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टूर्नामेंट का आगाज 16 अक्टूबर से होना है.

10. IND vs AUS: पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स की 'गंदी' हरकत, अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को डराने की साजिश!

पाकिस्तान के ऐसे कई ट्विटर हैंडल्स फिर से एक्टिव हो गए हैं जो भारत को बेवजह का निशाना बनाते हैं और उसे बदनाम करने की साजिश करते हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज से पहले पैट कमिंस के फोटो पर ऐसे हैंडल्स ने कमेंट/रिप्लाई भी किए हैं. इसमें कमिंस को डराने की कोशिश की जा रही है.

