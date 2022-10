Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 20 October 2022

1. 'आतंकवाद के साए में क्रिकेट नहीं खेला जा सकता', खेलमंत्री ठाकुर का PAK को करारा जवाब Click Here To Read Full Story

खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,‘टीम इंडिया के क्रिकेटर्स की सुरक्षा सर्वोपरि है. भारतीय टीम के एशिया कप में जाने के बारे में फैसला गृह मंत्रालय करेगा.’ अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘हम आईसीसी टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के साथ खेलते आए हैं, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज को लेकर हमारा रूख जो पहले था, वह अब भी है.

2. PAK की हिम्मत नहीं कि वो भारत में वर्ल्ड कप खेलने से मना करे, इस दिग्गज का बड़ा दावा Click Here To Read Full Story

BCCI vs PCB: BCCI के सचिव जय शाह ने ये ऐलान किया था कि एशिया कप 2023 टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कहा है कि वह 2023 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है.

3. अगर टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीती तो क्या होगा? गावस्कर ने इस बयान से लगाई आग Click Here To Read Full Story

भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को लेकर अपने एक बयान से सनसनी मचा दी है. सुनील गावस्कर ने ये भी बताया कि अगर इस बार टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाई तो क्या होगा.

4. T20 World Cup: पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले के लिए हरभजन ने चुनी Playing XI, इन दो प्लेयर्स का काट दिया पत्ता Click Here To Read Full Story

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन (Playing XI) चुनी है. हरभजन सिंह ने इस प्लेइंग इलेवन में टीम इंडिया के बेस्ट धुरंधर खिलाड़ियों को जगह दी है.

5. T20 World Cup: भारत को कौन सा बल्लेबाज अपने दम पर जिता देगा टी20 वर्ल्ड कप? ऋषभ पंत ने खोल दिया राज Click Here To Read Full Story

भारत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेगा. इस महामुकाबले से पहले टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बताया है कि आखिर वह कौन सा बल्लेबाज है, जो इस बार भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी जिता सकता है.

6. श्रीलंका T20 WC के सुपर-12 में पहुंचा, इस खिलाड़ी ने 180 के स्ट्राइक रेट से कूटे रन Click Here To Read Full Story

श्रीलंका ने विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस की 79 रनों की पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 162 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम 9 विकेट पर 146 रन बना सकी.

7. IND vs PAK: ...तो हो गया तय, पाकिस्तान के खिलाफ 'महामुकाबले' में रोहित शर्मा देंगे इस विकेटकीपर को मौका! Click Here To Read Full Story

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

8. Virender Sehwag: ना कोई था, ना कोई है... सहवाग कैसे बने मुल्तान के सुल्तान, उस दिन की पूरी कहानी Click Here To Read Full Story

साल 2004 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था. तब वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की और कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले सहवाग आज यानी 20 अक्टूबर 2022 को 44 साल के हो गए.

9. IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला, इन 5 बल्लेबाजों पर रहेंगी सभी की नजरें Click Here To Read Full Story

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मैच मेलबर्न में होना है. इस मुकाबले पर करोड़ों क्रिकेट फैंस की निगाहें रहेंगी. कोई स्टेडियम में, कोई टीवी पर, रेडियो पर तो कोई ऑनलाइन इस मैच को देखेगा. इस मुकाबले से पहले 5 ऐसे बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

10. Asia Cup: एशिया कप-2023 की मेजबानी पर विवाद के बाद पाकिस्तान का ऐलान, इस टीम को बुलाएगा घर Click Here To Read Full Story

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को उम्मीद थी कि एशिया कप होगा, तो भारतीय टीम भी पड़ोसी मुल्क खेलने पहुंचेगी लेकिन उसके सपने तब टूटे जब बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ कर दिया कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी. पाकिस्तान 2024 में एक और टीम को अपने घर बुलाएगा.