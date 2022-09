AUS vs ZIM: W,W,W,W,W, इस प्लेयर के दम पर Zimbabwe ने रचा इतिहास; पहली बार Australia के खिलाफ किया ये काम

Australia vs Zimbabwe ODI Series: जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को तीन विकेट से हरा दिया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ा स्कोर नही बना पाई और इसका खमियाजा उन्हें हारकर चुकाना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को जीतने के लिए 142 रनों का टारगेट दिया, जिसे जिम्बाब्वे ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जिम्बाब्वे की तरफ से एक स्टार खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया. इस प्लेयर की वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई.

इस प्लेयर ने किया कमाल

जिम्बाब्वे की तरफ रयान बर्ल ने तूफानी गेंदबाजी की. उन्होंने मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम की कमर ही तोड़ दी. रयान की गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाए. रयान बर्ल सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 3 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट लिए. बर्ल ने ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, एस्टन एगर, मिचेल स्टार्क और जोस हेजलवुड को आउट किया.

Historic win for Zimbabwe

Their first ever ODI victory against the hosts in A#AUSvZIM pic.twitter.com/Z6gfI0dwSS

— ICC (@ICC) September 3, 2022