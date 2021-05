फटे हुए जूते पहनकर खेल रहे थे Ryan Burl, स्पॉन्सर मिलते ही हुए भावुक, Yuvraj Singh ने किया ये कमेंट

हरारे: वित्तीय संकट से हताश जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रेयान बर्ल (Ryan Burl) ने देश के क्रिकेट की खस्ताहाल की ओर ध्यान खींचते हुए फटे हुए जूतों की तस्वीर पोस्ट करके राष्ट्रीय टीम के प्रायोजन का आग्रह किया है. बर्ल की यह अपील काम कर गई.

रेयान बर्ल को मिला स्पॉन्सर

जूते बनाने वाली टॉप कंपनियों में शामिल प्यूमा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रायोजन का वादा किया. जब कुछ क्रिकेट बोर्ड प्रायोजन से ही करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं तब बर्ल ने ट्वीट करके पूछा, ‘क्या कोई संभावना है कि हमें कोई प्रायोजक मिले जिससे कि हमें प्रत्येक सीरीज के बाद अपने जूते चिपकाने नहीं पड़ें.’

Any chance we can get a sponsor so we don’t have to glue our shoes back after every series @newbalance @NewBalance_SA @NBCricket @ICAssociation pic.twitter.com/HH1hxzPC0m — Ryan Burl (@ryanburl3) May 22, 2021

प्यूमा ने दिया भरोसा

बर्ल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्यूमा क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ‘गोंद को फेंकने का समय आ गया है, हम आपको सहायता देंगे.’

Time to put the glue away, I got you covered @ryanburl3 https://t.co/FUd7U0w3U7 — PUMA Cricket (@pumacricket) May 23, 2021

बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज 27 साल के बर्ल ने जिम्बाब्वे की ओर से तीन टेस्ट, 18 वनडे और 25 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं. उन्होंने अपने जूतों की तस्वीर, गोंद और इसे ठीक करने के लिए कुछ सामान की तस्वीर ट्वीट की है.

स्पॉन्सर मिलते ही हुए भावुक

विश्व कप 1983 से पहले वनडे अंतरराष्ट्रीय टीम का दर्जा हासिल करने वाले जिम्बाब्वे को 1992 में टेस्ट दर्जा मिला, लेकिन पिछले कुछ समय से टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूझ रही है. बर्ल ने इसके बाद ट्वीट कर कहा, 'मुझे यह बताते हुए काफी गर्व हो रहा है कि मैं पूमा टीम के साथ जुड़ रहा हूं. यह सभी आप प्रशंसकों की वजह से हुआ है, जिन्होंने पिछले 24 घंटे में मेरा समर्थन किया. मैं आप सभी का आभारी हूं. पूमा को धन्यवाद.'

I am so proud to announce that I’ll be joining the @pumacricket team. This is all due to the help and support from the fans over the last 24 hours. I couldn’t be more grateful to you all. Thanks so much @PUMA — Ryan Burl (@ryanburl3) May 23, 2021

Now that’s what puma stands for ! Proud of you team — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 23, 2021

Thanks so much @YUVSTRONG12 Awesome to join a brand which you’ve been with for so long very inspirational https://t.co/fgfx49m3S1 — Ryan Burl (@ryanburl3) May 23, 2021

उतार-चढ़ाव से गुजरा रहा जिम्बाब्वे क्रिकेट

देश फ्लावर बंधुओं एंडी और ग्रांट, एलिस्टेयर कैंपबेल, डेव हॉटन, हीथ स्ट्रीक और नील जॉनसन जैसे खिलाड़ी तैयार करने में विफल रहा है. इन खिलाड़ियों ने जिंबाब्वे का प्रतिनिधित्व करते हुए काफी सफलता हासिल की. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सरकारी हस्तक्षेप के कारण 2019 में देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया और पिछले साल टीम को टी20 विश्व कप क्वालीफायर में हिस्सा लेने से भी रोक दिया. बाद में हालांकि जिम्बाब्वे को बहाल कर दिया गया. हाल में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे में दो टेस्ट की सीरीज में क्लीनस्वीप करने के अलावा टी20 सीरीज 2-1 से जीती.