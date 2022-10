PAK vs ZIM: मिस्टर बीन के बहाने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने कर दिया पाकिस्तान को ट्रोल, लोगों ने भी लिए मजे

Zimbabwe President trolled Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ गुरुवार को बड़ा उलटफेर हो गया. टी20 वर्ल्ड कप-2022 (T20 World Cup 2022) के मुकाबले में उसे जिम्बाब्वे ने हरा दिया. पर्थ के मैदान पर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आमने-सामने थीं. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा लेकिन अंत में और जिम्बाब्वे ने महज एक रन से जंग जीत ली. इस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाए जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सकी. जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने फिर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को ट्रोल किया.

नकली मिस्टर बीन के बहाने ट्रोल

पर्थ के मैदान पर इससे बड़ा उलटफेर शायद ही कोई देखने को मिला हो. बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 130 रन नहीं बना पाई. फिर जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमर्सन दाम्बुद्जो मनांगाग्वा ने पाकिस्तान को ट्रोल किया. उन्होंने ट्विटर पर मिस्टर बीन की नकली तस्वीरों के लिए पाकिस्तान पर कटाक्ष किया. उन्होंने लिखा, 'जिम्बाब्वे के लिए क्या शानदार जीत. शेवरॉन को बधाई. अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना.'

What a win for Zimbabwe! Congratulations to the Chevrons.

लोगों ने भी लिए मजे

पाकिस्तान की हार के बाद लोगों ने भी खूब मजे लिए. एक वीडियो नकली मिस्टर बीन का भी वायरल हो रहा है. इसमें कुछ लोगों ने तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति को ही टैग कर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'जैसा राष्ट्रपति ने लिखा कि अगली बार, लेकिन अगली बार तो आएगी ही नहीं.'

Here is the footage of Pakistani, Mr. Bean in Zimbabwe. The controversy is getting out of hands pic.twitter.com/BW3oc3oZbm

— Shafqat Shabbir (@Chefkat23) October 26, 2022