FIFA: भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, फीफा ने भारत के ऊपर से आखिरकार हटाया बैन

FIFA Lift Ban from AIFF: शुक्रवार की शाम खत्म होने से पहले भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल हाल ही में फीफा (FIFA) ने भारत के फुटबॉल संघ AIFF को बैन कर दिया था. लेकिन अब फीफा ने इस बैन को हटा दिया है. इसी के साथ अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी एक बार फिर से भारत को मिल चुकी है.

फीफा ने हटाया बैन

फीफा ने AIFF के ऊपर से बैन हटाकर सभी भारतीयों को एक बड़ी खबर दी है. फीफा ने एक बयान में कहा, 'परिषद के ब्यूरो ने 25 अगस्त को एआईएफएफ के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया. एक परिणाम के रूप में, फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप 2022 11-30 अक्टूबर को होने वाला है 2022 भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जा सकता है.'

इस वजह से किया था सस्पेंड

फुटबॉल की प्रमुख सत्तारूढ़ संस्था फीफा (FIFA) ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को तीसरे पक्ष के साथ मिलीभगत और देश में फुटबॉल संचालन को प्रभावित करने के लिए निलंबित करने का फैसला किया था. निलंबन लंबे समय से चल रहा था और फीफा ने कहा कि AIFF पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था. फीका के निलंबन की वजह से ही भारत कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सकता था और ना ही किसी टूर्नामेंट में भाग ले सकता था. लेकिन अब सभी रास्ते एक बार फिर खुल चुके हैं.

Bureau of the Council decided on 25 August to lift the suspension of the AIFF with immediate effect. As a consequence, the FIFA U-17 Women’s World Cup

2022 scheduled to take place on 11-30 October 2022 can be held in India as planned: FIFA

— ANI (@ANI) August 26, 2022