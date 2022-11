FIFA World Cup 2022: सेनेगल टीम को लगा तगड़ा झटका, चोट की वजह से ये प्लेयर हुआ बाहर

FIFA World Cup 2022: फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है. कतर में 20 नवंबर से फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हो रही है, जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं. दुनिया के खेल प्रेमियों की निगाहें कतर की ओर लगी हुई हैं. लेकिन इससे पहले ही सेनेगल टीम (Senegal Team) को तगड़ा झटका लगा है. उसके कप्तान सादियो माने चोटिल होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

सेनेगल टीम की मुश्किलें बढ़ीं

बेहतरीन फॉरवर्ड और कप्तान सादियो माने (Sadio Mane) चोटिल होने के कारण वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गए हैं. अफ्रीकन देश सेनेगल को अपने कप्तान के बिना ही टूर्नामेंट में उतरना पड़ेगा. अफ्रीकन टीम हमेशा से ही अंडरडॉग मानी जाती है और अपना दिन होने पर किसी भी बड़ी टीम को हराकर उलटफेर कर सकती है.

