Video: Live मैच में इस दर्शक ने किया सभी को हैरान, 'Save Ukraine' की जर्सी पहन मैदान पर लगाई दौड़

Qatar FIFA World Cup: पुर्तगाल और उरूग्वे के बीच वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच के दौरान एक प्रदर्शनकारी रंग बिरंगा झंडा लिए और नीली सुपरमैन टीशर्ट पहने मैदान में उतर गया जिसके आगे लिखा था,‘‘ सेव यूक्रेन ’’ और पीछे लिखा था ,‘ रिस्पेक्ट फोर ईरानियन वुमैन.’ सुरक्षा अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और बाहर ले गए. इससे पहले उसने झंडा जमीन पर रख दिया था. रैफरी ने बाद में झंडा उठाकर साइड में रखा, जहां से कर्मचारी उसे उठाकर ले गए.

Live मैच में इस दर्शक ने किया सभी को हैरान

फीफा के मीडिया अधिकारी थियरी डि बेकर ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि बाद में प्रदर्शनकारी का क्या हुआ. स्थानीय आयोजकों ने कोई टिप्पणी नहीं की. टूर्नामेंट के पहले सप्ताह में सात यूरोपीय टीमों को रंग बिरंगा ‘वन लव’ आर्मबैंड पहनने की अनुमति नहीं दी गई. कुछ प्रशंसकों ने शिकायत की कि उन्हें एलजीबीटीक्यू अधिकारों की परिचायक रंग बिरंगी चीजें मैदान में ले जाने की अनुमति नहीं मिल रही है.

A guy carrying a Pride flag and wearing a shirt that says "Save Ukraine" on the front and "Respect for Iranian women" on the back just crashed the pitch at the World Cup in Qatar. pic.twitter.com/ShD5Umko2L — Greg Price (@greg_price11) November 28, 2022

LGBTQ+ A three-for-one message from the pitch invader in the Portugal-Uruguay game. pic.twitter.com/WdRx409BoJ — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 28, 2022

During the game between Portugal and Uruguay at #QatarWorldCup2022 a man ran out on the field wearing a T-shirt that said "Save Ukraine" on the front and "Respect for Iranian Woman" on the back. He was holding an LGBT flag. Same-sex relationships are criminal offense in Qatar. pic.twitter.com/8ef4koJ3Cp — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 28, 2022

LGBTQ+ pic.twitter.com/2jb644q1gr — Anonymous (@Anonymousnn3) November 28, 2022

A pitch invader ran across the pitch during Portugal vs Uruguay at the Word Cup in Qatar wearing a shirt reading “Save Ukraine” and holding a pride flag. (via Getty) pic.twitter.com/FrXZaZ16SA — Adam Millington (@AdamGMillington) November 28, 2022

कतर के नियमों पर काफी बहस

समलैंगिकता और एलजीबीक्यूटी लोगों के साथ बर्ताव को लेकर कतर के नियमों पर काफी बहस हो रही है. कतर ने कहा है कि वर्ल्ड कप में समलैंगिकों समेत सभी का स्वागत है, लेकिन आगंतुकों को मेजबान देश की तहजीब का सम्मान करना होगा.

पुर्तगाल के मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस ने क्या कहा?

उरूग्वे के खिलाफ दो गोल करने वाले पुर्तगाल के मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस ने कहा कि उनका मैच पर इतना फोकस था कि वह समझ नहीं सके कि प्रदर्शनकारी क्या संदेश देना चाहता है. उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ तस्वीर लेने आया है. ब्रूनो फर्नांडिस ने कहा,‘मैने नहीं देखा कि उसका क्या संदेश था, लेकिन हम इस बारे में कई बार बोल चुके हैं. हम मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक मसले हैं और इनको लेकर हम कुछ नहीं बदल सकते.’

(Source - PTI)