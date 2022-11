Ghana vs South Korea: घाना ने इस प्लेयर के दम पर साउथ कोरिया को हराया, अंतिम-16 में जाने की उम्मीदें बकरार

Ghana vs South Korea FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2022 के रोमांचक मुकाबले में घाना ने साउथ कोरिया को 3-2 से हरा दिया है. कोरिया की फीफा रैंकिंग 28 है, जबकि घाना 61वें स्थान पर है. साउथ कोरिया के खिलाफ जीत के बाद घाना टीम की अंतिम-16 में जाने की उम्मीदें बनी हुई हैं. घाना टीम के अब 2 मैचों में 1 जीत और एक हार के बाद तीन अंक हो गए हैं. घाना के प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया है.

घाना ने शुरुआत में ही ली थी बढ़त

घाना के प्लेयर्स ने शुरुआत से आक्रामक खेल जारी रखा और 20वें मिनट के बाद से घाना ने काउंटर अटैक करना शुरू किया. 24वें मिनट में मोहम्मद सालिसु ने गोल दाग घाना को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद मोहम्मद कुडुस ने 34वें मिनट में गोल दाग बढ़त को 2-0 का कर दिया. कोरिया की टीम जब 0-2 से पीछे चल रही थी तब चो ग्यु सुंग ने तीन मिनट के अंतर पर दो गोल दागकर स्कोर 2-2 किया.

