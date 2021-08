शर्मनाक! Neeraj Chopra को भी नहीं छोड़ा, कपड़ों के लिए कर दिया ट्रोल

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने गोल्ड पर निशाना लगाकर इतिहास रच दिया. जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज ने 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया. ये गोल्ड मेडल बेहद खास है क्योंकि भारत ने 13 साल बाद ओलंपित में सोना जीता है.

23 साल के इस खिलाड़ी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं. भारतीय सरकार से लेकर भारतीय सेना तक हर कोई नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) का सम्मान कर उन्हें बधाई दे रहा है. हालांकि इसी बीच कुछ ऐसा भी हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है और ये बेहद शर्मनाक है.

गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भी नहीं छोड़ा

भारत लौटने के बाद नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) CDS जनरल बिपिन रावत रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और उनके परिवार से मिले. ये एक ऐसा वक्त है जहां हम को मिलकर नीरज की उपलब्धि का जश्व मनाना चाहिए, वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बेतुके लोग भी हैं जो उन्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं.

General MM Naravane #COAS also congratulated the family members of Subedar Neeraj Chopra on his stupendous performance. (2/2)#IndianArmy#StrongAndCapable pic.twitter.com/7ciroyUlg1 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) August 10, 2021

देश का नाम ऊंचा उठाने वाले नीरज को कुछ लोग उनके कपड़ों को लेकर टोक रहे हैं. दरअसल जब नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) टॉप आर्मी अधिकारियों से मिलने गए तब उन्होंने भारत की जर्सी पहनी थी और कारगो पेंट के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने थे. बस इसी को लेकर बवाल मचा दिया.

He needn’t have met them in uniform. A mufti with blazer, cropped hair and shoes (with socks) would’ve been more than enuf ;) No saluting reqd there ... — Lie Doggo (@ben10jt) August 11, 2021

I think issue might not be about him not wearing uniform. It must be about him wearing folded cargo pants while meeting the CDS & the General in their office. — Shreekant SN (@Shreekant_SN) August 11, 2021

ट्रोलर्स को करारा जवाब

कुछ लोग दुनिया में किसी चीज से खुश नहीं होते और हमेशा शिकायत करते रहते हैं. देश के लिए गोल्ड लोने वाले नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को ट्रोल करना बेहद शर्मनाक है. हालांकि अच्छी बात ये है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता और नीरज को ट्रोल करने वालों को ऐसे ही कुछ लोगों ने उनकी असली जगह दिखाई है.

Twitter is that place that has a problem with Neeraj Chopra not being in uniform for his Army ceremonials when even the Army doesn’t have an issue, and has clearly made an exception for the Olympic hero. — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 11, 2021

The people who have a problem cannot even win a gold medal at school level competition. To give their words any weight would be as useful as Rahul Gandhi as an MP in Amethi. — Samu Rai (@SamuraiSpeakin) August 11, 2021

It's between the person who won the gold medal and Army. Even CEO of twitter has no right to tell what is right vs wrong. Let other twitter gurus with free wifi data. Khud to ghar baith ke half pant me office ka kaam kar rahe honge. — FrustratedCitizen (@FrustratedCit11) August 11, 2021

नीरज ने रचा इतिहास

टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) शुरुआत से ही सबसे आगे रहे. उन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में 87.03 मीटर की दूरी तय की है. वहीं दूसरी बार में उन्होंने 87.58 की दूरी तय करी. इसी के साथ उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से भी ज्यादा दूर भाला फेंका है. जैवलिन थ्रो में ये भारत का अब तक का सबसे पहला मेडल है. इतना ही नहीं एथलेटिक्स में भी ये भारत का पहला ही मेडल है.

13 साल बाद मिला गोल्ड

ओलंपिक खेलों में ये भारत का 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल है. नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) से पहले बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था. ये ओलंपिक में भारत का कुल दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड है. इससे पहले भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं.