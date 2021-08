ओलंपिक: ब्रॉन्ज जीतने वाली भारतीय टीम पर इनामों की बारिश, हर खिलाड़ी को मिलेंगे इतने रुपये

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी के खिलाफ हुए रोमांचक मुकाबले में 5-4 से जीत दर्ज करते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया. भारतीय हॉकी टीम ने इससे पहले साल 1980 के मॉस्को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था.

भारतीय हॉकी टीम पर इनामों की बारिश

इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम पर इनामों की बारिश हो रही है. पंजाब सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वे टोक्यो ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को एक-एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देंगे. पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने यह घोषणा की.

Punjab Government announces a cash award of Rs 1 crore each to the India men's hockey team players from the state

The team won #Bronze medal after they beat Germany in #TokyoOlympics

— ANI (@ANI) August 5, 2021