6,6,4,4,2,4... कप्तान का ही उतार दिया भूत, टीम इंडिया में शुभमन गिल की जगह पर मंडराया खतरा!

Yashasvi Jaiswal 26 Runs in an Over: इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन (IPL-2023) में युवा बल्लेबाज लगातार धमाल मचा रहे हैं. ऐसा ही शानदार कमाल राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर ने दिखाया, जब विरोधी टीम के कप्तान को ही निशाना बना दिया. राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR vs RR) के बीच गुरुवार को आईपीएल-2023 के 56वें मैच में ये सब हुआ.