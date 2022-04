KKR vs GT: गुजरात टाइटंस पर कहर बनकर टूटे आंद्रे रसेल, आखिरी ओवर में लगाई विकेट्स की झड़ी

Andre Russell 4 Wickets In Last Over Against Gujarat Titans: आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 35 वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के गेंदबाजों ने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. इस मैच में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम ने अच्छी बल्लेबाजी भी की, लेकिन आखिरी के ओवरों में केकेआर के गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी की और आंद्रे रसेल (Andre Russell) के एक ओवर ने गुजरात की पूरी पारी को हिलाकर रख दिया.

एक ओवर में झटके 4 विकेट

गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए, लेकिन गुजरात ने अपने आखिरी 6 विकेट 23 रन पर ही गंवा दिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आंद्रे रसेल (Andre Russell) रहे. गुजरात की पारी का आखिरी ओवर रसेल ने किया. इस मैच में रसेल का ये पहला ओवर ही था. रसेल (Andre Russell) ने इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिए और 4 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, लॉकी फर्ग्यूसन और यश दयाल को अपना शिकार बनाया. रसेल टी20 क्रिकेट में सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं.

हार्दिक पांड्या की शानदार पारी

आंद्रे रसेल (Andre Russell) की घातक गेंदबाजी से पहले इस मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की शानदार पारी देखने को मिली. चोट के बाद वापसी कर रहे पांड्या ने इस मैच में कप्तानी पारी खेली. उन्होंने 136.73 की स्ट्राइक रेट से 49 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली. इस पारी में उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के भी देखने को मिले. पांड्या के अलावा डेविड मिलर ने 20 गेंदों पर 27 रन की पारी खेली और ऋद्धिमान साहा ने भी 25 रन बनाए.

कोलकाता की खराब शुरुआत

इस मुकाबले में 157 रनों का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की शुरुआत काफी खराब रही. टीम ने अपने शुरुआती 3 विकेट 16 रन पर ही गंवा दिए. ओपनर सैम बिलिंग्स 4 गेंदों पर 4 रन ही बना सके, सुनील नरेन ने भी 5 गेंदों पर 5 रन की ही पारी खेली और नितीश राणा 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर लॉकी फर्ग्यूसन की बॉल पर आउट हुए. कोलकाता इस सीजन के शुरुआती 7 मुकाबलों में ही 4 मुकाबले गंवा चुकी है, ऐसे में टीम को जल्द ही इस सीजन में वापसी करनी होगी.