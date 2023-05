WATCH: विराट के शतक के बाद अनुष्का शर्मा ने खुलेआम दिया किस, आपने देखा ये VIDEO?

विराट का IPL में 7वां शतक

आईपीएल के मौजूदा सीजन (IPL-2023) में विराट कोहली ने धमाल मचा दिया. उन्होंने रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल के आखिरी लीग मैच में शानदार शतक लगाया. उन्होंने 60 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. विराट के शतक जड़ते ही स्टेडियम में मौजूद उनकी पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी खुशी से झूम उठीं. अनुष्का का अब सोशल मीडिया पर फ्लाइंग किस देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.

सीजन में पूरे किए 600 रन

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मौजूदा सीजन के आखिरी लीग मैच में विराट का बल्ला जमकर बोला. उन्होंने 61 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की पारी खेली जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल रहा. विराट मौजूदा आईपीएल में 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं. उन्होंने तीसरी बार 600 या उससे ज्यादा रन बनाने में कामयाबी हासिल की. विराट ने इससे पहले 2013 और 2016 में आईपीएल के सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए थे.

