Arjun Tendulkar: 2 साल से मुंबई इंडियंस की टीम में बेंच पर बैठे हैं अर्जुन तेंदुलकर, अब गुस्साए फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शंस

Arjun Tendulkar: IPL 2022 में मुंबई इंडियंस टीम का खराब प्रदर्शन जारी है. IPL के इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम अभी तक 13 मैचों में से 10 मैच हार चुकी है. मुंबई इंडियंस को सिर्फ 3 जीत ही नसीब हुई है. मुंबई इंडियंस को अब IPL 2022 में अपना आखिरी लीग मुकाबला 21 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है.

2 साल से मुंबई इंडियंस की टीम में बेंच पर बैठे अर्जुन तेंदुलकर

भारत के महानतम बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पिछले दो साल से मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वह अभी तक मौके पाने के लिए तरस रहे हैं. अर्जुन तेंदुलकर को इस साल भी मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये की बोली लगाकर खरीदा था.

अब गुस्साए फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शंस

अर्जुन तेंदुलकर को IPL 2022 सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में जब अर्जुन तेंदुलकर को मौका नहीं मिला तो फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा निकाला है.

What's the point of having Arjun Tendulkar in the squad if you're not going to give him 2 games? — Kunal Gawli (@gawliist) May 17, 2022

Ok! One more new debutant for @mipaltan i.e sanjay yadav. Really shocked to see how they are treating @sachin_rt son. It's really a sad story for arjun tendulkar in @mipaltan .. — Kallesha sr (@SrKallesh) May 17, 2022

@mipaltan For the bright future of promising youngsters Dewald Brevis and Arjun Tendulkar transfer them to other teams, anyhow you are not offering them enough games even after having no chance of qualifying. Arjun don't even deserve two games?! @sachin_rt @MahelaJay #mipaltan — TAARAKESH K RUBY (@Tarakesh_K) May 17, 2022

Arjun Tendulkar is the only MI fan who gets paid to watch all their match. #MIvsSRH #ArjunTendulkar — surya saxena (@surya056) May 17, 2022

Don’t know what type of mistake committed by #arjuntendulkar who is still warming the bench. Even though #Mumbaiindians have already out of the tournament. #IPL2022 #SRHvMI — marcus (@nyalkalkars27) May 17, 2022

Arjun Tendulkar should be released from #MI if they don't want to give him opportunity to play, other teams would love to play him. Don't spoil his confidence if you have taken him in your team. — SilentGuy (@SumeetKohli) May 17, 2022

मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर

बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम मौजूदा IPL सीजन में 13 मैचों में से 10 मैच हारकर पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. क्रिकेट फैंस अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बचे हुए एक IPL मैच में मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से उम्मीद कर रहे हैं कि अर्जुन तेंदुलकर को IPL डेब्यू का मौका मिले.