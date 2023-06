IND vs AUS, Final: टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, WTC Final से पहले सामने आई पिच की फोटो

WTC Final से पहले सामने आई पिच की फोटो

Espncricinfo ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) के फाइनल मैच से पहले केनिंगटन ओवल मैदान की पिच की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. बता दें कि इसी पिच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) का फाइनल मैच खेला जाएगा. इस पिच पर काफी हरी घास नजर आ रही है. इस हरी भरी पिच पर अगर भारत के बल्लेबाज उतरते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज उनके सामने मुश्किलें पैदा कर सकते हैं. हरी पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी. इंग्लैंड की ठंड, ड्यूक्स की लहराती गेंदों के सामने भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए हैं. इस पिच से टीम इंडिया की टेंशन बढ़ सकती है.

22 yards for the #WTCFinal pic.twitter.com/bwBW9aln67

The Oval pitch for the WTC final between India vs Australia. (To ESPNcricinfo) pic.twitter.com/fYDqnd4r30

This pitch will decide the fate of the WTC Final 2023 between India and Australia. As green as it can get. What do you make of it? A high scoring affair? #WTFFinal #Oval pic.twitter.com/7VgjgWFna5

The close look of The Oval pitch before 2 days for #WTCFinal2023

Looks like a Green Pitch.

Worst Nightmare for batters

So Australian pacers are ready to hunt our batting lineup #INDvsAUS #WTCFinal2023 pic.twitter.com/iaQzp6Dv65

