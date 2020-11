UAE से लौटते वक्त एयरपोर्ट पर फंसीं जूही चावला, AAI पर जमकर भड़कीं

नई दिल्ली: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) फ्रेंचाइजी की मालकिन जूही चावला (Juhi Chawla) ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (AAI) पर जमकर भड़ास निकाली. वो आईपीएल 2020 खत्म होने के बाद यूएई (UAE) से लौट रही थीं लेकिन एयरपोर्ट पर फंस गईं.

उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, 'एयरपोर्ट और सरकार के अधिकारियों से अपील है कि तत्काल प्रभाव से ज्यादा अधिकारी नियुक्त करें और एयरपोर्ट हेल्थ क्लीयरेंस के लिए ज्यादा काउंटर बनाएं. सभी यात्री लंबे समस से यहां फंसे हुए हैं. एक के बाद एक विमान. बेहद खराब और शर्मनाक स्थिति.'

Request the Airport and Govt authorities to IMMEDIATELY deploy more officials and counters at the Airport Health clearance ... all passengers stranded for hours after disembarking .. ... flight after flight after flight .....Pathetic , shameful state ..!!@AAI_Official pic.twitter.com/rieT0l3M54 — Juhi Chawla (@iam_juhi) November 11, 2020

वीडियो में देखा जा सकता है कि 53 साल की एक्ट्रेस काफी यात्रियों के साथ एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं. वीडियो में उनके सहयात्री को एयरपोर्ट स्टाफ से यह कहते सुना जा सकता है, 'इसकी वजह से काफी कोरोना संक्रमण फैलेगा. ये आपकी जिम्मेदारी होगी.' जूही ने हालांकि यह नहीं बताया है कि वो किस एयरपोर्ट पर फंसी हैं.

Dear Ma'am We sincerely apologise for the inconvenience caused. Request you to please let us know which airport are you travelling from, so that we may escalate this issue at the earliest. Thank you,

Team AAI@HardeepSPuri @MoCA_GoI — Airports Authority of India (@AAI_Official) November 11, 2020

एएआई ने हालांकि उनकी शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, 'मैं, आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हमें खेद है. कृपया हमें बताएं की आप किस एयरपोर्ट पर हैं ताकि हम इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझा सकें.'

Yes it’s just too many forms and paperwork must simplify and allow all to go home and self quarantine! — Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) November 12, 2020

विंदू दारा सिंह (Vindu Dara Singh) ने भी इस ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई काफी ज्यादा होती है, इसे आसान बनाया जाना चाहिए. गौरतलब है कि जूही की टीम केकेआर आईपीएल में प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी थी और उसने टूर्नामेंट का का अंत 5वें स्थान पर रहते हुए किया था.

(इनपुट-आईएएनएस)