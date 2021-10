IPL 2021: हो गई 'धोनी युग' के अंत की शुरुआत! थकी हुई बैंटिंग पर भड़के फैंस

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज की शुरुआत से ही फैंस को चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) की ताबड़तोड़ बैटिंग का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन माही ने अपने चाहने वालों को पूरी तरह से मायूस कर दिया है. अब लोगों को उनका जुनून देखने को नहीं मिल रहा है.

आईपीएल (IPL) के मौजूदा सीजन में एक कप्तान के तौर पर एमएस धोनी (MS Dhoni) भले ही बेहद कामयाब रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के रूप में वो हर तरह से फ्लॉप नजर आए. माही ने इस सीजन में 13 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 14.00 की औसत और 97.67 की स्ट्राइक रेट से महज 84 रन बनाए हैं.

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ एमएस धोनी (MS Dhoni) 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने पिच पर आए, लेकिन उन्होंने अपनी स्लो पारी से फैंस को बोर कर दिया. माही ने 27 गेंदों में 66.66 की स्ट्राइक रेट से महज 18 रन बनाए. इस पारी के दौरान उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई.

एमएस धोनी (MS Dhoni) की इस थकी हुई पारी को देखकर फैंस आगबबूला हो. लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है. एक यूजर ने लिखा कि माही बल्लेबाजी करना भूल चुके हैं, तो दूसरे ने कहा, 'धोनी 20 रन बनाने से चूक गए.' आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Nothing against CSK but has anyone ever been underutilized as much as this Man? He's in form of his life, hitting 'em as good as it gets but doesn't get to play even 4-5 overs. Pathetic. Nothing justifies this. #DCvCSK pic.twitter.com/hWZFgVnT1l

— The Engineer Bro (@theengineerbroo) October 4, 2021