IPL 2021: अंपायर्स ने KKR के साथ की बेईमानी? इस फैसले पर मच गया बड़ा बवाल

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 के 45वें मैच में पंजाब किंग्स ने केकेआर को 5 विकेट से मात दी. इस मैच में पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने एक शानदार फिफ्टी जड़ कर अपनी टीम को जीत दिलाई. लेकिन इसी मैच में एक घटना ऐसी भी हुई जिसके चलते बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस मैच के बाद लगातार मैदानी अंपायरों को निशाने पर लिया जा रहा है.

इस कैच पर मचा बवाल

इस मैच में पंजाब की बल्लेबाजी के दौरान केएल राहुल जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे तो अंतिम समय में केकेआर के फील्डर राहुल त्रिपाठी ने उनका एक शानदार कैच लपका. लेकिन इस कैच पर बड़ा बवाल मच गया है. दरअसल पंजाब की पारी के दौरान 19वां ओवर शिवम मावी फेंकने आए. इस ओवर की एक गेंद पर राहुल ने हवा में एक शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर दौड़ते हुए त्रिपाठी ने उनका शानदार कैच लपका. लेकिन मैदानी अंपायरों ने इस कैच का निर्णय थर्ड अंपायर को सौंपा. लंबे समय तक इस कैच का रीप्ले देखने के बाद थर्ड अंपायर ने फैसला किया कि गेंद मैदान को टच कर रही है और उन्होंने राहुल को नॉट आउट दे दिया.

फूटा लोगों का गुस्सा

अंपायर के इस निर्णय से ट्विटर पर लोग जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं. लोगों का मानना है कि थर्ड अंपायर ने ये गलत निर्णय दिया था और राहुल साफ तौर पर आउट थे. वहीं कई लोग राहुल को नॉट आउट भी बता रहे थे. इस फैसले पर लोग दो गुटों में बंट चुके हैं और ट्विटर पर जमकर बहस हो रही है. इस वक्त कुछ ऐसे ट्वीट्स जमकर वायरल हो रहे हैं.

Dunno about you but the catch that Rahul took looked OUT to me. I thought the removal of soft-signal would get more clarity but on this occasion, it led to confusion. 3D sport. 2D pictures. #KKR ##PBKSvKKR — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 1, 2021

If this is given as NOT OUT then you know how low the level of the game is#KKRvPBKS #KKR pic.twitter.com/K5FS6wj17Z — (@SRKxDevil) October 1, 2021

#KKRvPBKS Kolkata vs Punjab KKR Even K L Rahul cannot believe it, he is given not out. pic.twitter.com/xcAf4HeHJf — How Football Saved Humans - Great Book to Read (@HowHumans) October 1, 2021

अंत में पंजाब ने मारी बाजी

मैच की बात करें तो केकेआर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 165 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने राहुल के 55 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 67 रनों की पारी के दम पर 19.3 ओवर में पांच विकेट पर 168 रन बनाकर मैच जीता. केकेआर की ओर से वरूण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिए जबकि शिवम मावी, सुनील नारायण और वेंकटेश अय्यर को एक-एक विकेट मिला.

मयंक ने भी खेली अच्छी पारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब को राहुल और मयंक अग्रवाल ने शानदार शुरुआत दिलाई और दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े. इस साझेदारी को चक्रवर्ती ने मयंक को आउट कर तोड़ा, जिन्होंने 27 गेंदों पर तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 40 रन बनाए.