IPL 2021: लगातार Bio Bubble में रहने से परेशान हुए Rajathan Royals के Mustafizur Rahman

ढाका: आईपीएल 2021 (IPL 2021) में खिलाड़ियों को लगातार बायो बबल में रहना पड़ रहा था, अब कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बाद इस टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है. राजस्थान रॉयल्स (Rajathan Royals) के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) लगातार इस तरह के बबल में रहकर परेशान हो चुके है.

बांग्लादेश (Bangladesh) के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) पिछले 5 महीने से भी ज्यादा वक्त से बायो बबल (Bio Bubble) में रहने के बाद 'बहुत थका हुआ' महसूस कर रहे हैं. हालांकि आईपीएल टलने के बाद वो अपने मुल्क लौट चुके हैं.

Alhamdulillah, we have safely back in Bangladesh without any trouble. I would like to thank @rajasthanroyals and @KKRiders franchises for making it happen. I would also like to thank our health ministry for it's contribution. pic.twitter.com/IippSdB8Qa

— Mustafizur Rahman (@Mustafiz90) May 6, 2021