Coronavirus के कहर के बीच टाला गया IPL 2021, Omar Abdullah बोले-'देर से लिया गया सही फैसला'

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के बायो बबल (Bio Bubble) में कोरोना वायरस (Coronavirus) की एंट्री के बाद टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है. बीसीसीआई (BCCI) ने ये फैसला तब लिया है, जब टीमों के खिलाड़ियों और सदस्यों के लगातार पॉजिटिव होने की खबर सामने आने लगी. अब जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर अपना रिएक्शन दिया हैं.

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah)ने आईपीएल के स्थगित होने पर ट्विटर पर लिखा, आखिरकार, इसे हफ्तों पहले किया जाना चाहिए था लेकिन देर से ही सही, ये एक अच्छा फैसला है. आईपीएल को जारी रखने का इकलौती वजह सामान्य स्थिति बताने की ये गलत कोशिश थी, इसके अलावा पूरी दुनिया को पता है कि भारत के हालात नॉर्मल नहीं है.'

Finally. This should have been done weeks ago but better late than never. The only reason the IPL continued was the misplaced attempt to convey normalcy except that the whole world knows the situation in India is anything but normal. https://t.co/Em94rU3PPM

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 4, 2021