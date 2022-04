DC vs PBKS: आखिरी गेंद पर जानबूझकर OUT हुए Arshdeep Singh, साथी प्लेयर ने नहीं दिया साथ

Arshdeep Singh Out on last ball: IPL 2022 के 32वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया. इस मैच में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया. इस मैच में पंजाब के बल्लेबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) जानबूझकर आउट हुए.

इस तरह से आउट हुए अर्शदीप सिंह

दिल्ली कैपिटल्स के लिए 20वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) ने फेंका. आखिरी गेंद पर रहमान के सामने पंजाब किंग्स के बल्लेबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) थे. अर्शदीप सिंह ने ओवर की आखिरी गेंद पर बल्ला चलाया, लेकिन गेंद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के पास चली गई. अर्शदीप सिंह रन लेने के लिए भागे, लेकिन नॉन स्ट्राइक ऐंड पर खड़े वैभव अरोड़ा (Vaibhav Arora) ने रन लेने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसके बाद अर्शदीप सिंह ने वापस क्रीज पर आने की जहमत नहीं उठाई और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी.

दिल्ली के गेंदबाजों ने दिखाया कमाल

दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने मैच में कमाल का खेल दिखाया. अक्षर पटेल (Axar Patel) ने अपने चार ओवर के कोटे में 10 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. खलील अहमद, ललित यादव (Lalit Yadav) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने 2-2 विकेट चटकाए. वहीं, एक विकेट मुस्तफिजुर के खाते में गया. इन गेंदबाजों के दम पर ही दिल्ली ने पंजाब किंग्स को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया. कुलदीप यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड दिया गया.

दिल्ली ने दर्ज की तीसरी जीत

आईपीएल 2022 (IPL 2022) में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने तीसरी जीत दर्ज की. इससे अभी दिल्ली की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें जिंदा हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है. इस बार दिल्ली टीम में कई मैच विनर्स प्लेयर शामिल हैं, जो उन्हें खिताब की दहलीज पर ले जा सकते हैं. पंजाब के खिलाफ दिल्ली के ओपनर्स पृथ्वी शॉ और डेविड वॉर्नर ने पहले विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी की. भारतीय पिचें हमेशा से ही स्पिनर्स की मददगार होती है. ऐसे में उनके पास कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और अक्षर पटेल (Axar Patel) के रूप में दो शानदार गेंदबाज मौजूद हैं.