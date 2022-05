DC vs SRH: हैदराबाद के खिलाफ David Warner ने खेली विस्फोटक पारी, फैंस बोले-बदला तो हम लेंगे ही

David Warner Half Century: IPL 2022 के 50वें मैच में इस समय दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने हैदराबाद को जीतने के लिए 208 रनों का टारगेट दिया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर ने अपनी पुरानी टीम हैदराबाद के खिलाफ बड़ी पारी खेली, लेकिन वह शतक नहीं लगा पाए.

डेविड वॉर्नर (David Warner) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आतिशी पारी उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. उनकी बैटिंग देखकर विरोधी टीम के गेंदबाजों ने दांतों तले अंगुलियां दबा लीं, लेकिन वह शतक नहीं लगा पाए. उन्होंने 58 गेंदों में 92 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और तीन लंबे छक्के शामिल थे. वॉर्नर ने पहले क्रीज पर समय बिताया. उसके बाद गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. इसी के साथ वॉर्नर ने अपनी पुरानी टीम से बदला ले लिया.

