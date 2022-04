IPL: लगातार फ्लॉप हो रहे गुजरात के खिलाड़ी पर बरसे फैंस, पूछा- तू क्रिकेटर ही है ना?

CSK vs GT: IPL 2022 के 29वें मुकाबले में चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस (CSK vs GT) के खिलाफ 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. ये गुजरात की आईपीएल सीजन 15 में कुल 5वीं जीत है. गुजरात की टीम एक बार फिर लीग टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है. लेकिन गुजरात की जीत के बाद भी इस टीम का एक खिलाड़ी फैंस के गुस्से का शिकार हो रहा है.

रविवार की रात भले ही गुजरात (GT) ने सीएसके को हरा दिया. लेकिन गुजरात के स्टार ऑलराउंडर विजय शंकर (Vijay Shankar) को फैंस सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं. दरअसल विजय शंकर (Vijay Shankar) इस मैच में भी गेंद और बल्ले से फ्लॉप रहे, जिसके बाद उन्हें लोगों के गुस्से का एक बार फिर से सामना करना पड़ रहा है. इस मैच में भी शंकर पिछले मुकाबले की ही तरह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. वहीं गेंद से उन्होंने एक भी ओवर नहीं फेंका.

विजय शंकर (Vijay Shankar) के आईपीएल 2022 (IPL 2022) में लगातार फ्लॉप होने के बाद उन्हें फैंस ने घेरा है. एक यूजर ने ट्वीट करते हुए पूछा कि तू क्रिकेटर ही है ना? वहीं एक दूसरे यूजर ने फिर से ये सवाल खड़ा किया कि विजय शंकर को वर्ल्ड कप 2019 में मौका कैसे मिल गया. इसके अलावा कई तरह के मीम्स विजय शंकर (Vijay Shankar) के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. ये खिलाड़ी इस वक्त गुजरात की टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है और इसी के चलते टीम कहीं ना कहीं मैच में थोड़ी सी कमजोर भी हो जाती है.

I have a question for Vijay Shankar. pic.twitter.com/t8wmRRyJoO

Forget Tapu, even Pinku is better than Vijay Shankar. #VijayShankar #GTvCSK #IPL pic.twitter.com/3xNpy6y1up

Divided by religions, united by the confusion that how Vijay Shankar played 2019 World Cup

— Sunderdeep - Volklub (@volklub) April 17, 2022