RCB टीम में नहीं है ये खिलाड़ी, लेकिन IPL ट्रॉफी जीतते ही Virat Kohli करेंगे सबसे पहले याद

नई दिल्ली: आरसीबी (RCB) टीम ने अभी तक एक भी आईपीएल खिताब अपने नाम नहीं किया है. इस बार उनकी टीम में कई मैच विनर्स प्लेयर्स शामिल हैं, जो उन्हें IPL खिताब की दहलीज तक ले जा सकते हैं. इस बार आरसीबी टीम की कमान फॉफ डुप्लेसिस के हाथों में है. सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है.

आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की शुरुआत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि वह अपना पहला मैच पंजाब किंग्स से हार गई. इसके बाद टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने मंगलवार को कहा है कि अगर टीम इस सीजन में अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब जीतती है तो वह एबी डिविलियर्स के बारे में सोचकर बहुत भावुक होंगे. कोहली और डिविलियर्स आरसीबी में 11 साल तक एक साथ खेले हैं. इस दौरान दोनों ने आरसीबी के लिए कई मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन कर, टीम को जीत दिलाई है. साथ ही साथ कई ऐसे रिकॉर्ड कामय किए, जिससे आने वाले सीजनों में तोड़ना आसान नहीं होगा.

आरसीबी बोल्ड डायरीज पर बोलते हुए कोहली ने कहा, 'अगर हम इस सीजन (2022) में खिताब जीतने में कामयाब होते हैं, तो मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में एबी डिविलियर्स का ख्याल आएगा.' कोहली ने बताया, 'वह अभी भी उनके लिए टीम में बहुत मायने रखते हैं, भले ही वह घर से मैच देख रहे हों. वह एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की और इतने सालों तक अच्छा प्रदर्शन किया. हम सभी इस बात को जानते हैं. वह अद्भुत रहे हैं और मुझे नहीं लगता एक व्यक्ति भी हो जो यह कहे कि एबी डिविलियर्स ने किसी न किसी तरह से उनके जीवन में योगदान नहीं दिया है.'

It’s not just you fans, even @imVkohli misses @ABDeVilliers17 at RCB, and he opens up about their bond, the memories they’ve shared, and much more, on @KreditBee presents Bold Diaries.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/WXNfsqe3L6

