IPL 2022: इस खिलाड़ी की वजह से प्लेऑफ से बाहर हुई Mumbai Indians, भड़के फैंस ने उठाई रिटायरमेंट की मांग

MI vs GT: आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 51वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस (MI vs GT) को 5 रनों से मात दी. ये इस साल मुंबई की सिर्फ दूसरी जीत है. प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई की टीम ने गुजरात के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया. लेकिन मुंबई की जीत के बाद भी उनकी टीम का एक खिलाड़ी बुरी तरह लोगों के गुस्से का शिकार हो रहा है. यहां तक कि लोगों ने ये मांग उठा दी है कि इस खिलाड़ी को जल्द रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए.

मुंबई के इस खिलाड़ी पर भड़के लोग

मुंबई इंडियंस (MI) की टीम को भले ही गुजरात के खिलाफ जीत मिल गई हो, लेकिन टीम के घातक ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) पर लोग जमकर भड़के हैं. पोलार्ड आईपीएल 2022 में बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. गुजरात के खिलाफ भी ये खिलाड़ी 14 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर बोल्ड हो गया. पूरे टूर्नामेंट में अबतक एक भी ऐसी पारी पोलार्ड के बल्ले से नहीं देखने को मिली जिससे मुंबई की नैया पार लगी हो. नतीजा ये रहा कि मुंबई की टीम सबसे पहले प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई.

उठी रिटायरमेंट लेने की मांग

पोलार्ड (Kieron Pollard) का हाल आईपीएल 2022 (IPL 2022) में बेहद खराब रहा है. इस दिग्गज ऑलराउंडर ने सीजन में खेले 10 मुकाबलों में सिर्फ 129 रन ही बनाए हैं. वहीं पोलार्ड गेंद से भी सिर्फ 4 विकेट ले पाए हैं. पोलार्ड के ऐसे खेल को देख हर कोई नाराज है. यहां तक की लोगों ने ये मांग तक उठी दी है कि पोलार्ड को अब रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए. वहीं पोलार्ड को लेकर कई तरह के ट्वीट वायरल हो रहे हैं.

Kieron Pollard the synonyms of consistency these days

From one of the most hated fraudster in academy campus to one of the most consistent TukTuk player, what an inspirational journey #GTvMI pic.twitter.com/khEQ3jiI94 — TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) May 6, 2022

Was having dinner while watching Pollard bat.

Khana gale se neeche nahi gaya wo knock dekh ke — #RohitOut (@Imsahil_11) May 6, 2022

Pollard with due respect doesnt deserve a place in the team for the games left in this season...worst ever season for #MI legend. — movieman (@movieman777) May 6, 2022

Its pollard gift to his best frnd Hardik pandya .

Another snake in MI — Ayush (@Imhitman_45) May 6, 2022

मुंबई को मिली जीत

मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस (MI vs GT) को IPL 2022 के 51वें मुकाबले में 5 रनों से मात दी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 177 रन बनाए और गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 178 रनों का टारगेट दिया. जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 172 रन ही बना पाई और ये मैच हार गई. इसी के साथ गुजरात को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा.