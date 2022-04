IPL 2022, Dewald Brevis: बेबी एबी ने जीता कप्तान रोहित का दिल, हिटमैन ने भी बीच मैदान पर लगाया गले

IPL 2022 Rohit Sharma Dewald Brevis: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए आईपीएल 2022 (IPL 2022) अबतक बहुत खराब बीता है. लगातार अपने 5 मैच हारने के बाद इस टीम के ऊपर अब टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी खिलाड़ियों के खराब खेल से लगातार परेशान ही हैं, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके प्रदर्शन ने रोहित शर्मा को काफी खुश किया है. खुद रोहित ने बीच मैदान पर उस खिलाड़ी को गले लगा लिया.

बेबी एबी के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो चुके युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने अपने दमदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है. खुद कप्तान रोहित (Rohit Sharma) के चेहरे पर भी डेवाल्ड की बल्लेबाजी देख मुस्कान थी. दरअसल डेवाल्ड ने राहुल चाहर के एक ओवर में लगातार चार छक्के लगाए. पंजाब किंग्स के लिए पारी का 9वां ओवर करने आए राहुल चाहर (Rahul Chahar) बहुत ही महंगे साबित हुए. उनकी पहली गेंद पर सिंगल और दूसरी गेंद पर चौका लगा. ओवर की आखिरी चार गेंदों पर डेवाल्ड ने 4 लंबे छ्क्के लगाए. इस ओवर में कुल 29 रन बने.

Thats how you appreciate young blood!

BABY AB has arrived #MIvPBKS #RohitSharma #mipaltan #BabyAB #dewaldbrevis #MumbaiIndians # pic.twitter.com/srEaA1Yhd8

— Harsh (@harshhhhh17) April 13, 2022