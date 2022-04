IPL, RR vs GT: संजू सैमसन ने लिया बड़ा फैसला, पिछला मैच जिताने वाले खिलाड़ी को किया बाहर

RR vs GT, Trent Boult out from Playing 11: IPL 2022 में इस समय राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) आमने-सामने हैं. दोनों ही टीमें आईपीएल 2022 में तीन-तीन मैच जीत चुकी हैं. गुजरात के खिलाफ मैच में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मैच में उन्होंने एक स्टार खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया.

इस खिलाड़ी को किया बाहर

गुजरात टाइटंस के खिलाफ कप्तान संजू सैमसन ने स्टार गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) को बाहर कर दिया. बोल्ट की जगह जिम्मी नीशाम को जगह दी गई. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने चार ओवर के कोटे में 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे. वह बहुत ही किफायती साबित हुए थे. बोल्ट किसी भी पिच पर विकेट चटका सकते हैं.

यॉर्कर फेंकने में माहिर हैं बोल्ट

ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) बहुत ही शानदार यॉर्कर फेंकते हैं. उनके पास काबिलियत है कि वो किसी भी पिच पर विकेट चटका सकते हैं. बोल्ट इनस्विंगर भी बहुत ही शानदार करते हैं. ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल के 66 मैचों में 83 विकेट हासिल किए हैं. बोल्ट ने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को आईपीएल 2020 का खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी.

राजस्थान के पास हैं शानदार बॉलर्स

आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है. भारतीय पिचें हमेशा से ही स्पिनर्स को सपोर्ट करतीं हैं. ऐसे में उनके पास युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन मौजूद हैं, जो बल्लेबाजों को अपनी गुगली के जाल में फंसाने के लिए तैयार रहते हैं. बल्लेबाजी क्रम में उनके पास धाकड़ ओपनिंग जोड़ी हैं. जोस बटलर और देवदत्त पड्डीकल किसी भी गेंदबाजी क्रम को धराशायी कर सकते हैं.