Watch: चौका जड़ने के बाद कोहली ने पांड्या को दी तड़ी, मुंह छुपाते नजर आए हार्दिक

IPL 2022, RCB vs GT: गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) अपने पुराने रंग में नजर आए. विराट कोहली (Virat Kohli) ने इस मैच में 54 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान हार्दिक पांड्या को तड़ी देते हुए नजर आए.

दरअसल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की पारी के चौथे ओवर में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) गेंदबाज के लिए आए और उस समय क्रीज पर विराट कोहली (Virat Kohli) मौजूद थे. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के इस ओवर में दूसरी और तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने लगातार दो चौके जड़ दिए. चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर चौका खाने के बाद हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बीच कुछ कहासुनी हुई.

हार्दिक पांड्या ने इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद विराट कोहली (Virat Kohli) के शरीर पर डालने की कोशिश की, लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) ने इस गेंद पर जबरदस्त शॉट जड़ दिया. विराट कोहली (Virat Kohli) इस गेंद पर स्‍क्‍वेयर लेग की दिशा में छक्‍का लगाने के प्रयास में थे, लेकिन गेंद वहां मौजूद फील्डर राशिद खान के हाथ को छूती हुई चौके के लिए चली गई.

चौका जड़ने के बाद विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या को देखकर आक्रामक तरीके से इशारे करके छेड़ना शुरू कर दिया. विराट कोहली की आक्रामकता देखकर हार्दिक पांड्या मुंह छुपाते नजर आए. ट्विटर यूजर सुशांत मेहता ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी अपने रिएक्शंस दिए हैं.

