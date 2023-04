IPL 2023: टीम इंडिया के 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच हुई गरमा-गर्मी! मैदान पर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा

टीम इंडिया के 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच हुई गरमा-गर्मी!

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन और अजिंक्य रहाणे के बीच मैदान पर कड़ी टक्कर देखने को मिली है. रविचंद्रन अश्विन और अजिंक्य रहाणे के बीच इस पूरे माजरे का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ है. दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के दौरान छठे ओवर में राजस्थान रॉयल्स के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी के लिए आए. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उस दौरान अजिंक्य रहाणे स्ट्राइक पर मौजूद थे.

मैदान पर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा

चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के छठे ओवर में दूसरी गेंद फेंकने के दौरान राजस्थान रॉयल्स के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अचानक से रुक गए, जिससे स्ट्राइक पर मौजूद चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैरान रह गए. दरअसल, अश्विन ने ऐसा माइंड गेम के तहत किया था. IPL 2023 में अश्विन ने पहले भी कई बार कई मैचों में ऐसा किया है. रविचंद्रन अश्विन अक्सर बल्लेबाजों को छेड़ने के लिए ऐसा करते हैं. इसके बाद अश्विन छठे ओवर की दूसरी गेंद फेंकने गए तो इस बार रहाणे माइंड गेम खेलते हुए ऐन मौके पर स्टंप्स के सामने से हट गए.

For every action there is an equal and opposite reaction #CskvRr pic.twitter.com/PD31iWU4SP

— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 12, 2023